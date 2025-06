¿Quién es Carlos Estrada?; el director mexicano que dirigirá adaptación live action de “Your Name”

Luego de que en 2022 se diera la noticia de que la película animada 'Your name' de 2016 tendría una adaptación a live action, los fanáticos de la animación japonesa enloquecieron. Sin embargo, muchos perdieron la esperanza luego de presentarse una demora en su filmación y no mostrarse avances del proyecto.

Estos retrasos se debieron principalmente a que el director encargado de la cinta se tuvo que cambiar en dos ocasiones. El tercer director nombrado fue el mexicano Carlos Estrada, quien se encuentra trabajando en la producción de la película.

¿Quién es Carlos Estrada?

Carlos López Estrada es un director y guionista de cine, nació el 12 de septiembre de 1988 en la Ciudad de México y cuenta con 14 mil 964 seguidores en Instagram.

Lee también: Carlos Estrada dirigirá la adaptación live action de “Your Name”; estos son los primeros avances

Carlos López Estrada, director del live action de 'Your Name'. Foto: IMDb

El primer proyecto que Estrada tuvo la oportunidad de dirigir fue la película de comedia 'Blindspotting' o 'Punto Ciego' en el año 2018. Posteriormente, en 2020 estuvo a cargo de la cinta 'Summertime', que fue calificada por el crítico de cine, Peter Debruge, como "la película más inspiradora del año".

Finalmente, el tercer proyecto en el que Carlos trabajó fue para la película infantil de Disney 'Raya y el Último Dragón', estrenada en marzo de 2021 y nominada a un Premio de la Academia a 'mejor película de animación'. Además, durante su paso por esta compañía formó parte del grupo de artistas creativos encargados de retroalimentar las películas que se realizaban, supervisando películas como 'Frozen 2', 'Encanto', 'Strange World' y 'Wish'.

Así mismo, el cineasta participó como director en la elaboración del documental 'Lil Nas X: Long Live Montero' que aborda la primer gira del rapero y compositor estadounidense; el documental se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2023 y posteriormente fue añadido al catalogo de HBO.

Lee también: “El Viaje de Chihiro”: encuesta del NYT la nombra como la mejor película animada del siglo XXI; ¿de qué trata?

Estrada ha dirigido diversas películas, entre ellas 'Raya y el Último Dragón' de Disney en 2021. Foto: IMDb

Por otro lado, también dirigió múltiples videos musicales con distintos artistas, como Billie Eilish, Blink 182, Thundercat, Flying Lotus, Katy Perry y Carly Rae Jepsen. Su colaboración más reciente fue con el grupo estadounidense de música regional 'Yahritza y su escencia' para su canción titulada 'Qué puedo perder', lanzada el pasado 16 de mayo.

Actualmente, el cineasta se encuentra en proceso de escritura del guion del amado anime japonés 'Your Name', que se realizara de la mano con la productora Toho y Bad Robot, su estreno verá la luz en la plataforma de Paramount para Latinoamérica.

También te interesará:

Revelan video inédito de Valeria Márquez días antes de ser asesinada en Jalisco; “me estoy muriendo”

Canícula 2025 en México; ¿qué estados serán los más afectados?

Despensa gratis con INAPAM; ¿dónde adquirirla y qué productos incluye?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm