¿Quién es AJ Scaramucci?; empresario adquiere carta Pokémon de Logan Paul en más de 16 mdd

Muere Hideki Sato, creador de las consolas SEGA, a los 77 años; esta fue su trayectoria

Carro alegórico de Dragon Ball sorprende en carnaval de Morelia; video causa furor en TikTok

Yeri Mua sorprende al consumir marihuana durante concierto en Veracruz; "con todo respeto, déjenos fumar", dice

Ola de calor en CDMX; ¿a qué se deben las altas temperaturas durante el invierno?

El mercado de las cartas coleccionables ha vuelto a hacer historia. En esta ocasión, el protagonista es el ejemplar , considerada la pieza más codiciada del universo Pokémon y que pertenecía al influencer y boxeador Logan Paul. La carta se vendió oficialmente por 16.492.000 dólares, una cifra que deja atrás cualquier antecedente en subastas de este tipo. El dato no solo impacta por el monto, sino porque confirma el auge sostenido del coleccionismo premium como un refugio de valor para grandes capitales.

De acuerdo con la casa de subastas Goldin Auctions, encargada de gestionar el proceso, la operación marcó un hito al convertirse en la tarjeta coleccionable más costosa de la historia vendida en una puja pública.

Logan Paul adquirió esta pieza en 2022 por un valor de 5,27 millones de dólares. Tras un proceso de 42 días en el que se recibieron 97 ofertas, el resultado es contundente: el activo se revalorizó hasta alcanzar más del triple de su precio de compra original.

El perfil del comprador: AJ Scaramucci y la nueva era de inversión

El nombre detrás de esta histórica adquisición es AJ Scaramucci, un inversor y emprendedor tecnológico que funge como fundador y socio director de Solari Capital. Según registros de la firma, Scaramucci lidera inversiones en el sector de activos digitales y tecnología. Es hijo de Anthony Scaramucci (exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca) y posee un MBA de la Stanford Graduate School of Business.

La trayectoria de Scaramucci incluye roles estratégicos en compañías globales como Google, Tesla y HubSpot. Actualmente, su enfoque se centra en la innovación y el capital de riesgo.

Según reportes de SALT (plataforma de liderazgo y pensamiento global donde también colabora), Scaramucci ha mostrado un interés creciente por los activos alternativos.

Su compra no responde únicamente al fanatismo, sino a una visión de mercado donde objetos únicos, como esta carta con calificación PSA 10 (la máxima distinción de conservación), funcionan como activos financieros de alta demanda.

Foto: Captura de pantalla en X
Un activo único en el universo Pokémon

La carta en cuestión es la célebre Pikachu Illustrator, un ejemplar distribuido en Japón a finales de los noventa como premio en concursos oficiales de ilustración vinculados a la revista CoroCoro Comic. De acuerdo con los registros de Professional Sports Authenticator (PSA), solo se emitieron unas pocas decenas de estas tarjetas, y el ejemplar que pertenecía a Paul es el único en el mundo que ostenta una calificación perfecta de "Gem Mint 10".

Según la organización Guinness World Records, que estuvo presente para certificar el evento, la escasez extrema y el estado de preservación fueron factores determinantes para alcanzar el precio final.

La pieza fue entregada por el propio Logan Paul junto con el collar de diamantes que utilizó durante su participación en WrestleMania 38, añadiendo un valor histórico y mediático que consolidó la tendencia al alza de este sector.

