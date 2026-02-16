¿Quién es AJ Scaramucci?; empresario adquiere carta Pokémon de Logan Paul en más de 16 mdd

El mercado de las cartas coleccionables ha vuelto a hacer historia. En esta ocasión, el protagonista es el ejemplar Pikachu Illustrator, considerada la pieza más codiciada del universo Pokémon y que pertenecía al influencer y boxeador Logan Paul. La carta se vendió oficialmente por 16.492.000 dólares, una cifra que deja atrás cualquier antecedente en subastas de este tipo. El dato no solo impacta por el monto, sino porque confirma el auge sostenido del coleccionismo premium como un refugio de valor para grandes capitales.

De acuerdo con la casa de subastas Goldin Auctions, encargada de gestionar el proceso, la operación marcó un hito al convertirse en la tarjeta coleccionable más costosa de la historia vendida en una puja pública.

Logan Paul adquirió esta pieza en 2022 por un valor de 5,27 millones de dólares. Tras un proceso de 42 días en el que se recibieron 97 ofertas, el resultado es contundente: el activo se revalorizó hasta alcanzar más del triple de su precio de compra original.

Logan Paul's Pikachu Illustrator has OFFICIALLY sold for $16,492,000



"A new record title not only for the most expensive Pokemon card ever sold at auction but also the overall record for the most expensive trading card EVER sold at auction" pic.twitter.com/uxLFqp0irQ — Jack (@Jackkk) February 16, 2026

Lee también: ¡Cumplió su promesa! Empresario entrega carro a padres de bebés con oxígeno; así fue el momento

El perfil del comprador: AJ Scaramucci y la nueva era de inversión

El nombre detrás de esta histórica adquisición es AJ Scaramucci, un inversor y emprendedor tecnológico que funge como fundador y socio director de Solari Capital. Según registros de la firma, Scaramucci lidera inversiones en el sector de activos digitales y tecnología. Es hijo de Anthony Scaramucci (exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca) y posee un MBA de la Stanford Graduate School of Business.

La trayectoria de Scaramucci incluye roles estratégicos en compañías globales como Google, Tesla y HubSpot. Actualmente, su enfoque se centra en la innovación y el capital de riesgo.

Según reportes de SALT (plataforma de liderazgo y pensamiento global donde también colabora), Scaramucci ha mostrado un interés creciente por los activos alternativos.

Su compra no responde únicamente al fanatismo, sino a una visión de mercado donde objetos únicos, como esta carta con calificación PSA 10 (la máxima distinción de conservación), funcionan como activos financieros de alta demanda.

Foto: Captura de pantalla en X

Un activo único en el universo Pokémon

La carta en cuestión es la célebre Pikachu Illustrator, un ejemplar distribuido en Japón a finales de los noventa como premio en concursos oficiales de ilustración vinculados a la revista CoroCoro Comic. De acuerdo con los registros de Professional Sports Authenticator (PSA), solo se emitieron unas pocas decenas de estas tarjetas, y el ejemplar que pertenecía a Paul es el único en el mundo que ostenta una calificación perfecta de "Gem Mint 10".

Según la organización Guinness World Records, que estuvo presente para certificar el evento, la escasez extrema y el estado de preservación fueron factores determinantes para alcanzar el precio final.

La pieza fue entregada por el propio Logan Paul junto con el collar de diamantes que utilizó durante su participación en WrestleMania 38, añadiendo un valor histórico y mediático que consolidó la tendencia al alza de este sector.

También te interesará:

Alineación de seis planetas; consejos prácticos para fotografiar el evento astronómico

Concubinato en México: guía práctica para obtener tu constancia y sus beneficios legales

Los mejores memes de San Valentín; haz reír al amor de tu vida este 14 de febrero

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/