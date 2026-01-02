Este 2 de enero, el Gobierno de México junto a la Secretaría de las Mujeres dieron a conocer que el año 2026 estará dedicado a la memoria y el legado de Margarita Maza Parada, con el objetivo de reconocer el papel clave que las mujeres han desempeñado en la vida política y social del país.

Este viernes 2 de enero de 2026, se conmemora el 155 aniversario luctuoso de esta militante liberal mexicana, esposa del expresidente Benito Juárez y una de las primeras damas más relevantes del siglo XIX en México. Por ello, el pasado 2 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto para declarar el 2026 como el "Año de Margarita Maza Parada".

¿Quién era Margarita Maza Parada?

Nacida en Oaxaca el 29 de marzo de 1826 y apodada como la "madre del pueblo", Margarita Eustaquia Maza Parada fue una mujer clave en la historia de México, pues, gracias a su labor diplomática durante la intervención francesa se logró alcanzar la soberanía nacional, explica la Secretaría de Cultura en redes sociales.

¿Quién era Margarita Maza Parada y por qué se convirtió en la nueva imagen del Gobierno de México? Foto: Secretaría de las Mujeres

El 31 de julio de 1843, Margarita contrajo matrimonio a los 17 años con el licenciado en Derecho Benito Juárez, de 37 años y origen zapoteco, en una ceremonia en el templo de San Felipe Neri de Oaxaca, convirtiéndose en su compañera de vida, madre de sus 12 hijos y fiel colaboradora de su idea de impulsar un gobierno republicano y liberal en la época.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), a lo largo de su vida y tras experimentar los abusos del clero, Margarita fue capaz de apoyar, respaldar y aconsejar a su esposo en su lucha por la tolerancia religiosa y la creación de un Estado laico en México, mientras se enfrentaba a problemas familiares.

Momentos antes de la Revolución de Ayutla y la incorporación de las leyes de reforma en la Constitución de 1857, Margarita administró un comercio (expendio de pan y encargos de tejido de ropa) en la villa de Etla para sostener a sus hijos, durante el destierro del entonces gobernador Benito Juárez en Nueva Orleans, declarado en 1853 por el dictador Antonio López de Santa Anna.

Años más tarde, al inicio de la Segunda Intervención Francesa en 1861, Margarita desempeñó un papel elemental en la coordinación de esfuerzos de la sociedad civil para aportar recursos y recaudar fondos para los hospitales militares durante la lucha contra la intervención extranjera.

Con el Segundo Imperio de Maximiliano, Margarita se refugió en Estados Unidos con sus hijos y permaneció ahí hasta el triunfo de la República en 1867, fungiendo como enlace con políticos que respaldaban la lucha jurista en contra de los invasores y conservadores. Finalmente, Margarita falleció el 2 de enero de 1871.

¿Por qué se convirtió en la nueva imagen del Gobierno de México?

El Gobierno de México, de la mano de la Secretaría de las Mujeres, decretó el 2026 como el "Año de Margarita Maza Parada" para reconocer su papel fundamental como consejera política, diplomática y apoyo crucial para Benito Juárez durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa.

La Secretaría de las Mujeres explicó que en un contexto donde se limitaba la participación de las mujeres, el pensamiento, firmeza y acción diplomática de Margarita, la posicionaron como aliada estratégica del proyecto liberal. Por ello, su trayectoria permitió reconocer que las mujeres han sido protagonistas en la construcción y transformación del país.

