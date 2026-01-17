Más Información

¿Quién era Félix Rosario?; cantante muere dentro de un avión tras dolor en el pecho

¿Quién era Félix Rosario?; cantante muere dentro de un avión tras dolor en el pecho

¿Cómo atraer abejas a tu jardín?; conoce qué tipo de flores usar

¿Cómo atraer abejas a tu jardín?; conoce qué tipo de flores usar

¿Quién era Kianna Underwood?; actriz de Nickelodeon muere tras ser atropellada en calles de EU

¿Quién era Kianna Underwood?; actriz de Nickelodeon muere tras ser atropellada en calles de EU

LEGO lanza set de The Legend of Zelda: Ocarina of Time; ¿cuándo y dónde adquirirlo?

LEGO lanza set de The Legend of Zelda: Ocarina of Time; ¿cuándo y dónde adquirirlo?

¿Cómo identificar el gusano barrenador en mascotas?; conoce qué hacer si lo detectas

¿Cómo identificar el gusano barrenador en mascotas?; conoce qué hacer si lo detectas

Con gran conmoción la industria de la música latina se despidió del cantante , conocido como “tu negrito consentido” quien falleció a los 54 años el pasado 14 de enero .

El vuelo en el que viajaba iba de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con destino a Nueva Jersey, Estados Unidos donde presuntamente recibiría atención médica por complicaciones de salud.

De acuerdo con declaraciones de Miguel de Jesús Rodríguez, amigo del intérprete, quien confirmó la noticia a medios locales y detalló que minutos antes de su deceso, el cantante de origen dominicano se quejó por un fuerte dolor en el pecho. Asimismo, detalló que en días pasados había presentado la misma molestias, por lo que su madre lo convenció de recibir atención médica en el extranjero.

Leer también:

Viajaba con destino a Estados Unidos. Foto: Redes Sociales
Viajaba con destino a Estados Unidos. Foto: Redes Sociales

¿Quién era Félix Rosario?

El cantante y compositor era famoso por temas como "El Gatico", "Déjame Volver" y “Ya me Estoy volviendo loco”, además su gran carisma arriba del escenario lo llevó a ser un gran exponente de la bachata en República Dominicana.

A pesar de que su género principal era la bachata, los ritmos latinos sobresalían dentro de repertorio en sus presentaciones en vivo, donde el cariño con el público se hacía presente en cada melodía.

Leer también:

En días pasados el cantautor había presentado dolor en el pecho. Foto: Redes Sociales
En días pasados el cantautor había presentado dolor en el pecho. Foto: Redes Sociales

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]