¿Qué se celebra hoy, 6 de octubre? Conoce las efemérides de este lunes

El 6 de octubre se conmemoran diversas fechas dedicadas a crear conciencia sobre distintos problemas y temas relevantes en el mundo.

Estas efemérides también sirven para recordar acontecimientos históricos, políticos y sociales, así como para resaltar la importancia de la vida silvestre, la salud y otros aspectos fundamentales.

A continuación, te explicamos por qué estas fechas son tan significativas para la sociedad.

¿Qué se celebra hoy, 6 de octubre?

Día Internacional de la Geodiversidad

Este día fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO mediante la resolución 41 C/24. Y fue con la intención de “promover una mejor comprensión de los procesos dinámicos de la Tierra, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones políticas informadas que promuevan una sociedad más sostenible”, según la UNESCO.

Geodiversidad es todo lo que no está vivo, como: minerales, fósiles, suelos, sedimentos, montañas, topografía y características hidrológicas de la Tierra, como ríos y lagos. Este término también abarca los procesos que crean y modifican estas características.

Día Mundial del Hábitat

En 1985, Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año para conmemorar como Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de visibilizar los desplazamientos experimentados por las guerras, las crisis políticas, los problemas económicos o el cambio climático.

También busca centrarse en el desafío de transformar una situación de crisis en una oportunidad para crear ciudades más inclusivas, sostenibles y cohesionadas. Y ofrecer soluciones de largo plazo que beneficien tanto a quienes llegan como a las comunidades que los reciben.

Día Internacional de los Inquilinos

El primer lunes de octubre se celebra el Día Internacional del Inquilino para difundir y promover los derechos de los inquilinos a una vivienda justa y accesible. Por otro lado, recuerda también las obligaciones de los inquilinos.

Asimismo, es el momento perfecto para visibilizar la degradación y los altos costes de alquiler que enfrentan las personas que no tienen vivienda propia.

Día Mundial de la Parálisis Cerebral

De acuerdo con el Gobierno de México, este día fue establecido en 2012 por la Alianza de Parálisis Cerebral y personas que viven con parálisis cerebral, sus familias, aliados, simpatizantes y organizaciones en más de 100 países.

De igual forma, tiene el objetivo de concienciar a la población sobre esta enfermedad y visibilizar las necesidades de las personas que la padecen para garantizar un futuro inclusivo en el que niñas, niños y adultos con parálisis cerebral tengan los mismos derechos, accesos y oportunidades.

Los síntomas que enfrentan las personas que lo padecen son:

Falta de coordinación muscular al realizar movimientos voluntarios (ataxia)

Rigidez en los músculos y reflejos exagerados (espasticidad)

Debilidad en una o más extremidades

Caminar sobre los dedos de los pies o una marcha agachada

Salivación excesiva

Dificultad para tragar o hablar

Temblores o movimientos involuntarios aleatorios.

Día Mundial de la Arquitectura

Según el Colegio oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en 1985, la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) proclamó que el primer lunes de octubre se celebraría el Día Mundial de la Arquitectura.

El objetivo de este día es resaltar el papel que juega la arquitectura en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo sostenible de las comunidades. Y de la misma manera reconocer a todos los profesionales que se dedican a la arquitectura desde hace años.

