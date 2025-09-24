Hoy 24 de septiembre se conmemoran diferentes temas, algunos relacionados a la salud y otros históricos, cada uno recordando cómo influyeron en su respectivo tema.

A continuación, se presenta un repaso de las principales efemérides de este día, tanto a nivel nacional como internacional, con un breve contexto de cada una.

¿Qué se celebra hoy 24 de septiembre ? Conoce las efemérides de este día

¿Qué se conmemora hoy 24 de septiembre?

En el ámbito de la salud, se celebra el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de esta enfermedad y fomentar el acceso a los avances científicos en todo el mundo.

Según datos del Gobierno de México, alrededor de 195 mil personas son diagnosticadas cada año.

También se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides, que busca visibilizar este tipo de cáncer que generalmente afecta a mujeres y resalta la importancia de un diagnóstico oportuno para prevenir complicaciones mayores.

24 de septiembre | Día Mundial de Investigación contra el Cáncer. Fuente: Gobierno de México

¿Qué sucedió en México un día como hoy?

1810.- Miguel Hidalgo y Costilla es excomulgado por hereje y rebelde, acusado de haber iniciado el movimiento independentista.

1846.- Estados Unidos tomó Monterrey.

1865.-Falleció Antonio Rosales, general liberal que participó en la Batalla de San Pedro, Sinaloa, y contribuyó a la derrota de las tropas francesas.

1903.- Nace Miguel Alemán Valdés, abogado y político, que se desempeñó como presidente de México de 1946 a 1952.

Relacionado a la música

1991: La banda Nirvana publicó el disco Nevermind .

La banda publicó el disco . 1991: La agrupación Red Hot Chili Peppers lanzó el álbum Blood Sugar Sex Magik.

