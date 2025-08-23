¿Qué se celebra hoy, 23 de agosto?; conoce las efemérides de este sábado

Las efemérides de este 23 de agosto reúnen diferentes sucesos que se llevaron a cabo alrededor del mundo.

Este sábado se celebra el Día del Internauta y el Día Internacional del recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, entre otros sucesos importantes. Conoce qué pasó un día como hoy.

Este 23 de agosto de celebra el Día del Internauta. Imagen: Unsplash

¿Qué se celebra o conmemora el 23 de agosto?

Día del Internauta

El Dia del Internauta se celebra cada 23 de agosto con el objetivo de conmemorar el aniversario de la publicación de la primera página web a nivel mundial.

Este acontecimiento sin precedentes se llevó a cabo en 1991 y hasta la fecha representa uno de los más grandes avances tecnológicos de la humanidad.

Este día está dedicado a celebrar a todos los usuarios del World Wide Web (WWW), una herramienta que en la actualidad es indispensable para la mayor parte de la población del mundo entero.

El 23 de agosto se celebra todos los usuarios de la World Wide Web. Foto: Freepik.

Día Internacional del recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

La UNESCO estableció que el 23 de agosto se conmemoraría el comercio de esclavos y su abolición. La elección de esta fecha hace referencia al suceso ocurrido durante la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, que se produjo en Santo Domingo -actualmente Haití-, que fue el comienzo de una sublevación de suma importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos.

La finalidad de establecer esta fecha es inscribir la tragedia y aberración del comercio de esclavos en la memoria colectiva de todos los pueblos y sociedades.

No se pretende únicamente recordar a las víctimas de estas tragedias, sino también demostrar la importancia que tiene el respeto a los Derechos Humanos en el mundo.

El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición se celebró por primera vez en 1998. Foto: iStock

Otras efemérides del día:

1931 : Nació el biólogo estadounidense, Hamilton Smith , ganador del Nobel de medicina en 1978.

: Nació el biólogo estadounidense, , ganador del en 1978. 1942 : Dio inició uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial : la batalla de Stalingrado -actualmente Volgogrado-, en Rusia.

: Dio inició uno de los enfrentamientos más sangrientos de la : la -actualmente Volgogrado-, en Rusia. 1954: Se publicó el primer número de la Gaceta UNAM.

