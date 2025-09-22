¿Qué le pasa al cuerpo cuando empieza el otoño? Descubre cada efecto

Más Información
Starbucks pinta de rosa el otoño con increíbles vasos de Barbie: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?
El inicio del otoño no solo transforma el paisaje y la temperatura, también provoca ajustes en el cuerpo humano.
De acuerdo con especialistas y el sitio de Acofarma, esta estación puede influir en el sistema inmunológico, el estado de ánimo y los ciclos de descanso, obligando al organismo a adaptarse a días más cortos y noches más largas.
Lee también:Equinoccio de otoño 2025: ¿a qué hora es el cambio de estación hoy, 22 de septiembre?
¿Cómo afecta el otoño al estado de ánimo?
La reducción de la luz solar disminuye la serotonina y puede causar bajones emocionales, falta de motivación o incluso episodios de depresión estacional.
¿Qué cambios físicos experimenta el cuerpo en otoño?
Según el portal Acofarma, estas variaciones pueden repercutir en el estado físico y emocional de las personas, ocasionando ajustes en varios aspectos como:
- Sueño y energía: al haber menos horas de sol, el cerebro produce más melatonina (hormona del sueño), lo que provoca cansancio o falta de energía durante el día.
- Ánimo y emociones: la reducción de la serotonina, vinculada al bienestar, puede causar tristeza, irritabilidad o incluso episodios de depresión estacional.
- Defensas inmunológicas: el sistema inmune se debilita con los cambios de temperatura, lo que incrementa la vulnerabilidad a gripes y resfriados.
- Alimentación y apetito: el cuerpo busca consumir más calorías para mantener la energía frente al frío, lo que aumenta el deseo de comidas más densas.
- Piel y humedad: la disminución de humedad en el ambiente favorece la resequedad de la piel y la sensación de tirantez.
Lee también: Equinoccio de Otoño 2025: las mejores frases e imágenes para recibir esta estación
El otoño trae consigo una serie de transformaciones que van desde lo emocional hasta lo físico. Con hábitos saludables, una buena alimentación y la exposición a la luz natural, es posible contrarrestar los efectos negativos de la estación y aprovecharla como una oportunidad para fortalecer el bienestar.
También te interesará:
¿Dónde ver el Eclipse Solar de septiembre en línea? Consulta aquí
¿Cómo puedes adoptar un colibrí y contribuir a su conservación? Consulta aquí
¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: guía paso a paso para lograr retratos con ayuda de IA
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov