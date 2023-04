Esta mañana, Drake Bell paralizó al mundo con su “desaparición”. A las pocas horas, el Departamento de Policía de Daytona Beach, en Florida, Estados Unidos, confirmó que habían localizado al actor “a salvo" con un comunicado en Facebook.

La exestrella de Nickelodeon se convirtió en uno de los actores más queridos de la pantalla chica. Destacó por sus participaciones en los programas “Drake & Josh”, “El show de Amanda”, “iCarly” y “Sam & Cat”.

A la par de la actuación, también emprendió una carrera como cantante.

Drake Bell también enfrentó acusaciones por acoso sexual. Foto: Instagram

Drake Bell aparece con Roberto Martínez en video de YouTube

En una de sus últimas publicaciones, Drake Bell compartió la reciente colaboración que tuvo con Roberto Martínez del canal Creativo en YouTube.

El actor concedió una entrevista en la que recordó los escándalos que vivió durante su paso por la televisión desde temprana edad.

Durante la entrevista, Bell reveló que en la grabación de la tercera temporada de “Drake & Josh” tuvo un accidente automovilístico, el cual le dejó la mandíbula paralizada.

Con el hecho, el famoso vio en peligro su carrera como cantante, ya que las secuelas le impedían realizar movimientos bucales. Al poco tiempo, logró recuperarse.

Drake Bell decidió poner en pausa la actuación para subirse a los escenarios y grabar discos, ya que su pasión siempre había sido la música. Sin embargo, en Hollywood enfrentó varios problemas por perseguir su sueño.

Drake Bell saltó a la fama en Nickelodeon. Foto: Instagram / Josk Peck

Los "horrores" que Drake Bell vivió en Hollywood

“No era tanto que quisiera dejar de hacer discos o que ya no quisiera ser artista… esta burbuja que es Hollywood es realmente tóxica, especialmente para los artistas jóvenes. Porque esto te mastica, te escupe, no tiene misericordia y no tiene uso para ti cuando dejas de servirles”, expresó.

El actor reveló que se sentía controlado por Hollywood: “Luego te configuran hasta que (...) terminas doblándote y haciendo cosas que sabes que no eres bueno haciéndolas, pero te contrataron y debes hacer lo que dice el guión”.

En un determinado momento de su vida, Drake Bell sintió que le estaban solicitando un estándar irreal en la industria. Además, el riesgo de perderlo todo cuando ya no fuera requerido por las producciones, le aterraba.

La presión en redes sociales también afectó en su vida. “Das un paso en falso y te conviertes en un maldito”, declaró sobre la idealización que le impuso Hollywood al convertirse en una celebridad.

Actualmente, Drake Bell se encuentra trabajando en un álbum de estudio en el que abordará las situaciones que atravesó durante su pasó por la fama.

¿Cuándo fue la última vez que Drake Bell visitó México?

Hoy en día se le ha visto participar en varios eventos con sus fans mexicanos, como “La Mole Convention”, donde realizó una convivencia y firma de autógrafos.

Asimismo, en enero visitó el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Drake Bell anunció que grabaría un video musical y convocó a sus seguidores para participar en la producción.

Sin embargo, al lugar arribaron más personas de las que se tenían previstas. Por lo que su equipo de seguridad no pudo contener a los asistentes, así que una patrulla tuvo que escoltarlo.

