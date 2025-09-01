¿Qué es el sharenting?; lanzan alerta a padres de familia en este regreso a clases ante la riesgosa práctica

Con el inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026, muchos padres de familia buscan compartir en redes sociales fotografías del tan esperado "primer día de clases" de sus hijos e hijas. No obstante, esta práctica puede representar un riesgo para el bienestar de los más pequeños del hogar.

El famoso "sharenting", proveniente de la combinación de dos palabras en inglés "share" (compartir) y "parenting" (paternidad), consiste en documentar las cosas que hacen los niños y niñas mediante fotos y videos en Facebook, Instagram o cualquier otra red social o aplicación.

¿Qué es el "Sharenting"?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), esta práctica consiste en la "publicación masiva de información y datos de niñas, niños y adolescentes en internet por parte de de sus madres, padres o personas tutoras".

El sharenting es cuando los papás suben fotos de sus hijos. ARCHIVO EL UNIVERSAL

Con el auge de las redes sociales y la inteligencia artificial, aparecieron también nuevos delitos y fraudes cibernéticos, los cuales representan un riesgo para el bienestar y seguridad de los usuarios. Por ello, es de suma importancia cuidar la información que se comparte en internet, ya que estos datos dejan una "huella digital" que puede usarse para fines no deseados, como suplantación de identidad o robo de datos.

¿Cómo proteger a tus hijos o hijas de esta práctica?

Para evitar exponer a los niños y niñas a estas situaciones de riego y mantener su seguridad, el Gobierno de México recomienda seguir las siguientes indicaciones:

Comparte información solo con personas de confianza.

Verifica la privacidad de las redes sociales que utilices, lee detenidamente las políticas del sitio web.

de las redes sociales que utilices, lee detenidamente las políticas del sitio web. Publica fotografías que no dañen su autoestima .

. Considera que al subir fotos íntimas del menor, éstas podrían ser utilizadas para fines desagradables.

Considera que compartir ubicaciones o imágenes que ayuden a obtenerla, puede ser un alto riesgo.

Foto: Archivo

