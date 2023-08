Qué beneficios tiene beber vinagre de sidra de manzana

El vinagre es un líquido de sabor agrio que tiene usos gastronómicos y medicinales. En todo el mundo existen diversos tipos de vinagre como: el vinagre de vino, el vinagre blanco, el vinagre de sidra de manzana y el vinagre balsámico. La versatilidad de este compuesto permite utilizarlo con diferentes fines en la cocina: para sazonar, adobar, preparar salsas, vinagretas, para algunos postres, entre otros.

En los últimos días se ha creado una extraña tendencia a través de las redes sociales de influencers con mucho reconocimiento, como es el de empezar la mañana con mal sabor de boca.

Estamos hablando de la movida que ha aparecido en videos, donde los creadores de contenido arrancan su día con un chupitazo de vinagre de sidra. Según estas personas, hacer esto supone una ayuda a adelgazar, entre otros presuntos beneficios como tener efecto detox o aliviar la acidez.



Si bien el vinagre de sidra de manzana tiene propiedades beneficiosas, lo cierto es que la mayoría se han exagerado y distorsionado. Este vinagre cuenta con ácido acético (presente en otros vinagres también), que ha demostrado tener cierto efecto en acelerar nuestro metabolismo y favorecer la pérdida de peso.

Hay que decir que este efecto descubierto es muy ligero. Ligerísimo, ya que con solo tomar vinagre no vas a notar nada de nada ni vas a perder peso mágicamente, porque para ello debes acompañar tu alimentación con dietas saludables, modificando hábitos negativos.

Según el sitio de fitness Vitónica, no solo no existen los productos detox, sino que, aunque existieran, no harían falta para nada, ya que son nuestros riñones e hígado los encargados de eliminar cualquier desecho que nuestro cuerpo no necesite.

Dicho esto, el vinagre de sidra de manzana no nos ayuda en nada a deshacernos de toxinas o desechos perniciosos que no necesitemos. Además, la cantidad de nutrientes, vitaminas, etc. que nos aporta este tipo de vinagre tampoco justifica que lo tomemos y, desde luego, no hace que nos empecemos a sentir más sanas mágicamente.

Estos son los verdaderos beneficios del vinagre de sidra de manzana

El ácido acético parece tener cierto efecto en el control de los niveles de azúcar, debido a que puede ser un producto que ayude a personas con diabetes, pero siempre bajo consulta y recomendación médica. El efecto en personas sin diabetes no parece justificar su uso.

Quizás el beneficio más interesante que posea es el de aliviar la acidez. Consumir una o dos cucharadas de este vinagre disueltas en agua podría ayudarte si estás sufriendo de este malestar, según algunas investigaciones. Se trataría de un remedio que podríamos probar, de manera puntual, en casos de acidez leve. Si sufres de ella de forma severa o muy a menudo, lo mejor es acudir a un médico.

Beneficios y contraindicaciones del vinagre de manzana

Por último, hay que decir que al igual que otros alimentos fermentados, este puede tener bacterias beneficiosas para la flora intestinal.