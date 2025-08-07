Préstamo Infonavit: esto te prestan si ganas el salario mínimo en 2025

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) continúa fortaleciendo su modelo de financiamiento para atender a sectores con bajos ingresos.

En 2025, quienes ganan el salario mínimo pueden obtener un crédito hipotecario que les permita adquirir, construir o remodelar una vivienda digna, con una tasa preferencial que inicia en 3.5% anual.

Este esquema está diseñado para que más trabajadores accedan a una casa sin requerir enganches, con mensualidades fijas y plazos de pago flexibles, manteniendo siempre la capacidad de pago como prioridad.

A través de su plataforma en línea, Infonavit ofrece simuladores para conocer de forma anticipada el monto aproximado del préstamo y las condiciones del mismo.

El Infonavit tiene censadas 145 mil viviendas ocupadas de manera irregular, señaló su director. ARCHIVO EL UNIVERSAL

Lee también: Vales Mercomuna 2025: ¿cuál es la fecha límite del registro?; esto se sabe

¿Cuánto presta Infonavit a quienes ganan el salario mínimo?

Para quienes tienen un ingreso mensual de 8,364 pesos —el salario mínimo general en 2025— y cuentan con 35 años de edad, el Infonavit podría otorgar un crédito por 364,582.34 pesos, de acuerdo con simulaciones del portal oficial del Instituto.

Este préstamo se ofrece con una tasa de interés del 3.5% anual, una de las más bajas del mercado, y pagos mensuales de 1,637.34 pesos, en un plazo máximo de hasta 30 años. Es importante considerar que la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 70 años para hombres o 75 años para mujeres.

Estos créditos están pensados para que el trabajador no comprometa más allá de su capacidad financiera. Además, los pagos son fijos, lo que evita sorpresas por incrementos durante la vigencia del crédito.

Ventajas exclusivas para trabajadores con salario mínimo

El Infonavit ofrece beneficios especiales para quienes ganan hasta un salario mínimo:

Tasa fija de interés durante toda la vida del crédito (de 3.5% a 10.45%)

durante toda la vida del crédito (de 3.5% a 10.45%) Exención de gastos de titulación para quienes ganan hasta 9,630.48 pesos mensuales

para quienes ganan hasta 9,630.48 pesos mensuales Sin cuota de administración si el crédito fue tramitado a partir del 1 de mayo de 2024

si el crédito fue tramitado a partir del 1 de mayo de 2024 Aportaciones patronales aplicadas directamente al capital

Pagos mensuales sin incrementos

Posibilidad de unir el crédito con el de un cónyuge, familiar o corresidente para obtener un monto mayor

Además, no es obligatorio contar con historial en Buró de Crédito, aunque autorizar su consulta puede incrementar el monto del préstamo. Si se decide no permitir la revisión, el crédito máximo disponible se reduce hasta un 60%.

Otra ventaja clave es que no se requiere enganche, ya que se utiliza el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda del trabajador como parte del financiamiento inicial.

¡Tu nuevo hogar te está esperando! Nuestro director general, @OctavioRomero_O, te trae buenas noticias.



Si eres derechohabiente del INFONAVIT, ganas entre 1 y 2 salarios mínimos, y no tienes vivienda propia, podrás ser de las personas seleccionadas para acceder a una de las… pic.twitter.com/2kzwHOhcol — Infonavit (@Infonavit) August 2, 2025

Lee también: Metro de CDMX gratis sin INAPAM; adultos mayores pueden acceder sin costo de esta manera

Simulador en línea y requisitos para aplicar

Para conocer cuánto puede prestarte Infonavit de manera personalizada, el Instituto pone a disposición el portal Mi Cuenta Infonavit, donde, al ingresar tu salario mensual y edad, puedes obtener una estimación del crédito.

Este simulador es una herramienta clave para quienes desean planear su compra con anticipación. También permite conocer el Costo Anual Total (CAT) del financiamiento, que en el caso de trabajadores con salario mínimo puede llegar a ser tan bajo como 3.7%.

Además, se puede elegir si se desea utilizar todo el monto aprobado o solo una parte, así como definir el plazo del crédito según las posibilidades del solicitante.

Mientras que la tasa promedio de interés en instituciones bancarias ronda el 11.5%, el Infonavit ofrece tasas desde 3.5% hasta 10.45%, dependiendo del ingreso. Esta diferencia representa un ahorro significativo en intereses a lo largo del tiempo.

Por esta razón, el crédito Infonavit es una opción atractiva para trabajadores con ingresos bajos que buscan financiamiento accesible, confiable y respaldado por una institución pública.

También te interesará:

Vales Mercomuna 2025: ¿cuál es la fecha límite del registro?; esto se sabe

Lluvia de estrellas Perseidas 2025: esta es la hora exacta del espectáculo nocturno en México; así se verá

Serie Merlina: Pedrito Sola y El Malilla escriben carta tras el inicio de la segunda temporada en México; esto dijeron

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/