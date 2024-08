Este jueves es el día 8 del mes 8 de un año cuyos números sumados dan 8 (2024), por lo que para muchos en esta fecha se abre el llamado “portal 8-8-8”, el cual se puede aprovechar a través de rituales que prometen abundancia y buena fortuna.

El también conocido como “Portal del León″ es especialmente potente para quienes creen en la numerología, un arte que busca establecer una relación oculta entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales del universo. En este sentido, la repetición del número 8, asociado a la sabiduría, la experiencia, la estabilidad y la paciencia, no pasa desapercibida para las personas que suscriben a este tipo de creencias, tan longevas como las civilizaciones.

Una receptora moderna de esta tradición, Pitty la numeróloga, quien nos contó cuál es la importancia de este “portal”: “Empieza el momento más positivo del año. Es un día de gran apertura donde va a haber muchos cambios. Mucha transformación”, acotó en LAM (América TV), antes de dar su visión de lo que este mes dejará al país: “Cuando termine agosto, en el sistema político, social y televisión empieza un pico alto de energía y de evolución de años que viene de una forma o estructura”.

Teniendo en cuenta la importancia que esta y otros numerólogos le asignan al “portal 8-8-8″, no está de más conocer algunos rituales que, según este sistema de creencias, permiten recibir la energía que asigna de la mejor manera.

Hoy se abre el Portal de León para tener buena fortuna en lo que resta del año. Foto: Pixabay

Qué rituales hacer durante el portal 8-8-8 que se abre hoy

De cara al importante momento numerológico que ya está entre nosotros, se pueden realizar los siguientes rituales.

Ritual del puño

Pitty da su consejo para hacer un rito apenas uno se despierta: “Si vos estás en un período de transición o de tomar una decisión, en la primera hora de la mañana vos tenés que juntar tus puños y hacer el pedido de lo que vos querés que suceda. Y ponerte la ropa interior al revés. Sin falta”. De esta forma, los potenciales deseos estarán más cerca de lo que uno imagina.

Ritual de liberación

Al tratarse de una fecha con carga simbólica de transformación, tampoco está de más realizar un típico ritual de liberación. El mismo se comienza escribiendo en una hoja todo aquello que se desea soltar, como cuestiones asociadas a viejas energías o limitaciones. Una vez hecho esto, hay que tomar una vela, intencionada para la transmutación, y quemar la hoja con la llama de una vela. Mientras esto se hace, hay que repetir:

“Que todos los patrones, creencias y situaciones que no sean para mí más alto bien se liberen para mi mayor contribución, aquí y ahora lo decreto”. Una vez dichas estas palabras, hay que esparcir las cenizas en un árbol, planta o tierra.

Además, es un gran momento para planificar el futuro y fijar metas claras, ya sean individuales o grupales. Este último punto es importante, ya que, al tratarse de un período que se abre para todo el mundo, también puede ser más potente si la energía que propaga es compartida a un nivel superior que el individual.

Ritual del amor

Es ideal para atraer el amor. Es necesario encender una vela roja y escribir en una hoja, con una lapicera de color rojo, lo que se desea atraer en el amor. Luego hay que doblar la hoja y colocarla debajo de la vela.

Para completar, se debe meditar y visualizar cómo llega el amor a la vida de uno y, finalmente, dejar que la vela se consuma por completo.

Rituales en le "Portal del León" para atraer el amor. Fuente: Freepik.

Ritual del dinero

Para atraer el dinero y aprovechar el portal, es necesario llenar una copa con lentejas y arroz. Arriba hay que colocar siete hojas de laurel, siete clavos de olor, tres varas de canela y cinco monedas. Luego se debe espolvorea canela en polvo mientras se repite: “Soy y seré una fuente abundante de bendiciones para este hogar, la salud no me falta y el dinero me sobra”.





