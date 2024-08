La "regla de las 5 horas" que aplican Elon Musk y Bill Gates para asegurar el éxito en los negocios

Una clave importante para lograr el éxito es la disciplina y este notable rasgo es algo que tienen en común reconocidos empresarios como Elon Musk y Bill Gates, pues su influencia en el mundo digital se debe a ella.

El escritor Thomas C. Corley analizó los hábitos y rutinas de reconocidas personalidades en el mundo empresarial, para su libro “Rich Habits: The Daily Success Habits of Rich Individuals.

De acuerdo con Corley, los llamados “Rich Habits” son principios descubiertos tras años de investigación junto a los hombres más destacados en el área de los negocios, asegurando que al seguir estos pasos se puede entrar en contacto con el modo de vida de la gente rica para ir transformando la propia y lograr grandes cambios.

¿Cuál es la “Regla de las 5 horas”?

Personas como Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, Bill Gates, fundador de Microsoft, e incluso Mark Zuckerberg, creador de Facebook; además de ser hombres que con su inteligencia revolucionaron el mundo gracias a sus ideas, tienen en común que el aprendizaje constante.

Esta característica en sus personalidades les permite dedicar su tiempo libre a continuar aprendiendo y la “regla de las 5 horas” está ligada a esta cualidad, pues consiste en dedicar una hora de cada día, por 5 días a la semana, a aprender algo útil.

Dentro de esta regla pueden realizarse actividades como leer, escribir, aprender un nuevo idioma, escuchar audiolibros o podcast y realizar actividades culturales; en este tipo de actividades invierten su tiempo las personas más exitosas del mundo para continuar cosechando diversos aprendizajes.

En su libro, Corley destaca que Gates lee aproximadamente 50 libros al año y Musk, más allá de demostrar excelencia en su ramo, estudia nuevos temas de ingeniería que le ayudan a mejorar en su trabajo y continuar especializándose.

¿Cómo aplicar la “Regla de las 5 horas”?

Para desarrollar esta clave del éxito en tu vida diaria, es necesario seguir los siguientes pasos:

Encontrar el momento indicado del día, abre un espacio en tu rutina, donde puedas invertir toda una hora para aprender algo nuevo, para adaptarte mejor se recomienda que siempre sea en el mismo horario, hasta que se vuelva un hábito y pueda acomodarse en diferentes momentos de tu día.

Ser constante, para formar un nuevo hábito es importante respetar durante los primeros meses la hora designada para dedicarle al estudio y aprovechar al máximo cada minuto.

, para formar un nuevo hábito es importante respetar durante los primeros meses la hora designada para dedicarle al estudio y aprovechar al máximo cada minuto. Recordar los temas aprendidos, se recomienda que durante esas mismas horas de estudio, se organicen actividades que ayuden a recordar los temas que se están aprendiendo y no olvidarlos.

