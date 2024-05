¡Por tu madre vota!; el llamado de Martha Debayle en redes sociales para el 2 de junio

El mandato del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, elegido en 2018 con más del 53% de los votos, está llegando a su fin.

De acuerdo con el INE, el 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones para renovar más de 20 mil cargos públicos, incluida la Presidencia.

Se espera que la lista electoral esté compuesta por 99 millones 8 mil 38 ciudadanos mexicanos, tanto dentro como fuera del país.

Ante esto, diversas marcas, influencers, artistas y personalidades como Martha Lebayne han instado a los mexicanos a ejercer su derecho al voto el próximo mes de junio.

Lee también: ¿Qué hacer en caso de un apagón eléctrico? Esto dice Protección Civil

Martha Debayle invita a los jóvenes a votar este 2 de junio

A través de su cuenta de Instagram, la también empresaria compartió un video de alrededor de un minuto de duración, en el cual redactó el siguiente mensaje: “Esto yo le diría a mis hijas, ¿ustedes qué le dirían a los suyos? No importa por quién, pero que por su madre, voten. México es su futuro.Compártanlo ahorita con su respectivo apapacho, jalón de orejas o chancla voladora. Este 2 de junio, queremos que los jóvenes sean mayoría”.

En este video, Debayle simula una conversación entre un padre y su hijo, resaltando que no importa cuánto se esfuercen éstos por brindar lo mejor, si él mismo no valora su propio futuro al no ejercer su voto.

“No es tu hoy es tu mañana. Cuando tú quieras comprarte tu casa, hacer tu maestría, conseguir un gran trabajo o crear tu empresa. Cuando quieras que no te asalten, te secuestren, te violen o te maten. Vivir en un país donde el agua no sea un problema, y al que no tengas que dejar para buscar mejores oportunidades”, expresó.

Aunado a ello, también recalcó que para tener un país donde “te curen si te enfermas, y no tengas que ser tu peor versión para sobrevivir o avanzar”, es necesario que los jóvenes salgan a votar.

“Después no es solo por y para ti, es también para tus hijos. Así es que este 2 de junio, vota por quien quieras, pero por tu madre, vota” finalizó.

Lee también: Hot Sale 2024: Estas son las fechas y marcas participantes

Exelente mensaje de Martha Debayle a los jóvenes, por favor, envíenselo a sus hijos y familiares y hagamos que los jóvenes salgan a votar y hagan mayoría este 2 de Junio. pic.twitter.com/Ly8JanTz2I — Gaspar H. Crapulina MPO (@Crapulina_) May 8, 2024

Este clip se ha vuelto viral en redes sociales, donde varios cibernautas aplaudieron la forma que utilizó la comunicadora para llegarle a la población más joven, por lo que han dejado comentarios como: “Martha… no sabes el gusto que me da, que después de décadas donde solo se veía el bienestar de los ricos ahora, por fin hubo un cambio en donde el sector al cual perteneces (y es una minoría) ya están preocupados”, “Por mi madre, por mi, por los que vienen atrás, y PORQUE QUIERO PODER VOLVER A VOTAR EN 6 AÑOS”, “A mi si me importa México, no quiero una Venezuela”.

También te interesará:

Chingu Amiga comparte noticia sobre su papá: "estamos pasando el tiempo más difícil”

¿Quién es “Chito” Villegas, cantante que fue acusado de violación por esposa de Mauricio Barcelata?

Salinas Pliego defiende a gatito resguardado del calor en una de sus tiendas: “yo pago lo que dañe”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv