¿Por qué junio es el Mes del Orgullo LGBT?

Junio es el mes del orgullo LGBT dado que el 28 se celebra el Día del Orgullo, fecha en la que las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y otros grupos de este colectivo rememoran los disturbios de 1969 en Stonewall, Nueva York: una importante demostración cívica de las minorías sexuales pidiendo por sus derechos.

Por eso, el último miércoles de junio será una fiesta internacional, que se replicará en muchas de las capitales del mundo occidental, mientras que en otras naciones sigue prohibido tener una orientación diferente a la heterosexual. En esta fecha, se busca reivindicar la dignidad humana básica y rechazar la discriminación que sufrieron y todavía sufren las personas de esta comunidad.

Las manifestaciones del Día del Orgullo se pueblan de símbolos como las banderas del arco iris —que representan la convivencia en la diversidad— y los triángulos rosas, entre otros. Además, sirven como espacios de reclamo político para motorizar las demandas de un sector que en nuestro país consiguió diversos logros como la sanción del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y el cupo laboral trans, entre otras decisiones políticas de las últimas décadas que surgieron como pedidos de la comunidad LGBT.

La decisión de marchar para pedir reconocimiento, aceptación y mejoras colectivas el 28 de junio replica la fecha del año 1969 en la que se produjeron los disturbios del bar Stonewall, en la ciudad de Nueva York. Todo comenzó en la madrugada de aquel día, cuando la policía realizó una redada en este sitio de reunión para personas gays, lesbianas, trans, bisexuales y otros de la comunidad en el barrio Greenwich Village.

La llegada de los uniformados fue el detonante que llevó a los asistentes del bar a rebelarse, hartos de un sistema que avalaba la persecución y el hostigamiento de personas de la comunidad. Botellas y otros objetos volaron desde adentro del establecimiento, y distintos referentes del colectivo convocaron a volver a reunirse en aquel sitio a la noche siguiente. Lo hicieron hasta el 3 de julio, en jornadas de manifestación que dieron origen a movimientos como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay.

Las protestas de Stonewall sirvieron para unir políticamente a la comunidad gay norteamericana y dieron ese ejemplo al resto del mundo PHOTO BY DIANA DAVIES, THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY - Archivo