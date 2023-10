¿Bad Bunny y J Balvin en pleito? Usuarios comparten los mejores memes tras la polémica

Bad Bunny encendió una nueva polémica que involucra a un cantante del género urbano, y es J Balvin.

En una parte de la canción “Thunder Y Lightning” menciona lo siguiente: Thunder, lightning, yo soy un astro, Ricky Martin. Ustedes me han visto, todos mis temas están charting. Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo, como Balvin”.

Al respecto, J Balvin respondió a la “tiradera” por medio de un live en sus redes sociales y dijo que le extraña “la vuelta” porque ellos siempre se han llevado bien. También comentó que Benito es una buena persona y pese a lo ocurrido le desea éxito al “conejo malo” en su nuevo proyecto musical.

Polémica de Bad Bunny y J Balvin desata ola de memes en redes sociales

Pese a que Balvin no mostró un mal gesto hacia la mención de su colega, los usuarios aprovecharon la ocasión para desatar una ola de memes en redes sociales.

J balvin escutando o final de thunder y lightning pic.twitter.com/hpRmwM9M1q — tóriii ❦ (@vitoriiiya) October 13, 2023

J Balvin viendo como ahora todos lo están volviendo a amar y odian a BB pic.twitter.com/oisi830a8p — pau (@p4ulette) October 13, 2023





Bad Bunny le tira a J Balvin.



J Blavin: pic.twitter.com/uiLoJUCJgU — Dani (@Dan1_vlc) October 14, 2023

Reviven momento en el que Bad Bunny agradece oportunidad a J Balvin

Dada la polémica por la “tiradera” de Benito Martínez (Bad Bunny) hacia José Osorio (J Balvin), usuarios hicieron viral un video en el que el puertorriqueño agradece la “oportunidad” que le dio el productor colombiano para colaborar en una canción.

Incluso Benito menciona que lloró de emoción porque apenas empezaba a hacer música.

“Cuando se me dio la oportunidad de hacer un tema con Balvin (...) fue un sentimiento increíble, lo recuerdo siempre y no me da vergüenza decirlo; tuve que salir del estudio a llorar de la emoción”, dijo Benito.

Tal parece que al colombiano no le han afectado los malos comentarios, pues en su cuenta de Instagram publicó un video en donde sale bailando.

Recordemos cuando Bad Bunny reconoció que lloró porque J Balvin le dio la oportunidad de grabar con él.



J Balvin lo llevó a otro nivel y Bad Bunny le paga tirándole en su último álbum. Nunca debió ayudar a ese malagradecido. pic.twitter.com/3bGADcQzWY — Andres Felipe S. (@afelipesc) October 13, 2023





Las menciones que están causando revuelo

Bad Bunny dejó claro que es uno de los artistas mediáticos más influyentes del momento, y es que con tan sólo horas de haberse estrenado su álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, supera millones de reproducciones en distintas plataformas de música, ocupando los primeros lugares en tendencias.

Pero no sólo en las plataformas de música como Spotify y YouTube, sino también en redes sociales.

No es para menos, pues J Balvin no fue el único a quien Benito menciona en sus canciones. Estos son algunos famosos que aparecen en las letras del puertorriqueño:

Belinda: Bad Bunny la menciona dos veces, una en “Vou 787” por los personajes de la telenovela infantil Mariana y Silvana y una más en “Perro Negro”.

Laura Bozo: En la canción “Nadie sabe” menciona a la presentadora de televisión peruana. En esta misma melodía también hace referencia a Daddy Yankee y Don Omar.

Aunque no es famosa, Benito también recordó la polémica con la fan a la que le tiró el celular.

Checo Pérez: Es en una estrofa de “Mónaco” que el conejo malo menciona lo siguiente: . “Primero llegó Verstappen y después llegó Checo”. Otros nombres de famosos que aparecen en esta misma melodía son Rocky Balboa, Sofia Vergara, LeBron, Di Carpio, Messi, Maradona, John Lennon, entre otros.

Gabriela Berlingeri: En este nuevo material discográfico con un tracklist de 22 canciones, Bad Bunny mencionó a su exnovia Gabriela Berlingeri en la canción “Acho PR”: “Gracias Dios cumplí todo lo que soñaba en la escuela, Gracias Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela”.

Memes del nuevo álbum de Bad Bunny: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Foto X

Otra famosa que aparece, pero no de forma directa, es la modelo Kendall Jenner, en la canción “Fina”, precisamente en la parte que dice "Se preguntan cómo nos comunicamos, mejor no les contamos".

Cabe recordar que la pareja generó polémica porque no hablan el mismo idioma, por lo que fueron objeto de memes y burlas.

