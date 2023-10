Bad Bunny estrena álbum y usuarios reaccionan con los mejores memes

Este viernes 13, que para muchos es “de mala suerte” Bad Bunny estrenó su álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, y los usuarios reaccionaron con memes en redes sociales.

Para Benito Martínez, que es nombre del cantante puertorriqueño, las supersticiones quedaron atrás pues ya consiguió millones de reproducciones en diferentes plataformas como Spotify y YouTube.

La canción más popular del nuevo proyecto musical del “conejo malo” es “Un Preview”, que se estrenó hace dos semanas. Pero, la canción más escuchada en las últimas 17 horas en YouTube es “Nadie Sabe”, donde el puertorriqueño se sincera con sus fans con frases como “Nadie sabe lo que se siente sentirse solo con 100 mil personas al frente”.

Los memes del nuevo álbum de Bad Bunny

El cantante del género urbano, vuelve a encabezar la lista de popularidad en plataformas de música con el estreno de “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

Sus fans han reaccionado en redes sociales, y mientras algunos teorizan que algunas canciones están dedicadas a su ex, Gabriela, otros dicen que también le compuso una canción a la modelo Kendall Jenner.

Cabe mencionar que Benito y Kendall salieron oficialmente durante un tiempo, incluso hicieron una colaboración para una campaña de la lujosa marca Gucci.

Memes del nuevo álbum de Bad Bunny: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Foto X





Memes del nuevo álbum de Bad Bunny: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Foto X





Yo siendo fan de la Formula 1 repitiendo por milésima vez la canción de Monaco de Bad Bunny en la parte donde menciona a Verstappen, a Checo, la formula 1 y el sonido de los carros pic.twitter.com/prI0c8stjj — Izelikk ᵕ̈ 🏎️ (@izelikk_ve) October 13, 2023

Así me tiene el album de Bad Bunny todavía pic.twitter.com/JrpXOCoF2s — 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒐 (2-1) (@Mateh__) October 13, 2023





Memes del nuevo álbum de Bad Bunny: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Foto X





Memes del nuevo álbum de Bad Bunny: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Foto X

¿Bad Bunny lanza indirectas en su nuevo álbum?

Los fans del puertorriqueño saben que Benito suele hacer indirectas en sus canciones, algunas dedicadas a su exnovia Gabriela Berlingeri.

Y este nuevo material discográfico con un tracklist de 22 canciones no fue la excepción, pues en una de las estrofas de la canción “ACHO PR” menciona lo siguiente: “Gracias Dios cumplí todo lo que soñaba en la escuela, Gracias Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela”.

Memes del nuevo álbum de Bad Bunny: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Foto X

Otra canción que encendió polémica es “Nadie Sabe” en la que hace mención de la fan a la que le tiró el celular.

Memes del nuevo álbum de Bad Bunny: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana". Foto X

En otra parte de esa misma canción, pide a las personas que lo dejen de comparar con otros artistas: “Dejen de comparar, saben que soy aparte, disfruten y ya, cada cual hizo su parte. Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar, yo soy Bad Bunny”, describe.

En su canción “No me quiero casar” relata que no planea establecerse sentimental con alguien, y dice: “Cierra la puerta cuando salga' y pon el no molestar”, por lo que los fans sugieren que se refiere a Kendall Jenner, aunque en su canción "Fina" también la menciona, en la parte que dice "Se preguntan cómo nos comunicamos, mejor no les contamos", y es que ella habla inglés y él español, por lo que fueron criticados en redes sociales cuando iniciaron su relaición.

