Con el aumento del interés por incorporar plantas en espacios interiores y exteriores, muchas personas buscan especies que puedan mantenerse en el hogar sin requerir cuidados constantes, especialmente quienes se inician en la jardinería y no cuentan con experiencia previa.

En este contexto, es común que se destine más tiempo a actividades en espacios abiertos y a la elección de plantas para viviendas y jardines. Para quienes comienzan en esta práctica, existen alternativas que permiten iniciarse sin procesos complejos, ya que requieren atención básica y toleran periodos sin mantenimiento frecuente.

Leer también: 5 tips infalibles para mejorar la limpieza de tu hogar durante primavera; así puedes mantener tu casa reluciente

Cómo conservar plantas de interior con pocos cuidados. Fuente: Freepik.

1. Ficus robusta

El ficus robusta es una planta que puede ubicarse tanto en interiores como en exteriores. Según recomendaciones de un vivero especializado, su estructura y tamaño facilitan cubrir espacios dentro del hogar, lo que lo convierte en una opción frecuente para quienes se inician.

En cuanto a sus condiciones de iluminación, esta especie se desarrolla mejor en lugares con luz indirecta y puede situarse cerca de ventanas. La exposición directa al sol no es recomendable porque puede afectar sus hojas, mientras que la semisombra es tolerada, aunque con un crecimiento más lento.

El riego se realiza cuando la capa superficial del sustrato presenta sequedad, específicamente en los primeros dos o tres centímetros. Durante el invierno, la frecuencia de riego disminuye debido a los cambios en sus necesidades.

Hay varias plantas de interior que toleran bien las condiciones de baja luminosidad. Fuente: Freepik.

2. Drácena marginata

La drácena marginata es una planta señalada por su resistencia y por su adaptación a distintos entornos domésticos. Puede mantenerse en espacios con luz indirecta o en áreas con menor iluminación, aunque en estas condiciones su desarrollo es más lento.

De acuerdo con recomendaciones de especialistas en viveros, esta planta tolera intervalos prolongados sin riego. La indicación general consiste en aportar agua cuando entre tres y cinco centímetros del sustrato estén secos, ya que presenta tolerancia a periodos de sequía.

3. Aspidistra

La aspidistra es una planta de interior que se adapta a condiciones de baja iluminación y a rutinas de cuidado poco frecuentes. Puede mantenerse en espacios con sombra o semisombra, lo que la hace adecuada para viviendas con acceso limitado a luz natural.

El vivero la describe como "la reina de la resistencia" por su capacidad de soportar descuidos en el riego. Su mantenimiento consiste en regarla una o dos veces por semana o cuando la superficie del sustrato esté seca. En temporadas frías, el riego puede espaciarse a intervalos de aproximadamente 15 días.

Se recomienda evitar el exceso de agua en las raíces, ya que puede generar señales visibles en las hojas, como la aparición de manchas marrones, lo que indica un posible problema asociado al riego.

Plantas de interior. Fuente: Pixabay

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.