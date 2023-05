“Peso Pluma pegó porque es güero”: Tiktoker explota contra cantante de corridos tumbados

Peso Pluma hizo historia al ser el primer cantante de regional mexicano en presentarse con Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show el pasado 28 de abril, pero parece que olvidó un detalle. El cantante de corridos tumbados no mencionó a Pedro Tovar durante la presentación de “Ella Baila Sola”, tema musical que interpreta en colaboración con Eslabón Armado.

La omisión no pasó desapercibida para Pedro Tovar, de Eslabón Armado, ni tampoco para los fans de la agrupación, quienes reprocharon a Peso Pluma e incluso insinuaron que su éxito se debe a que es “güero”.

A través de la plataforma de videos cortos, TikTok, la usuaria identificada como @kemoción, se viralizó al subir un video en el que cuestionó que hacía Peso Pluma en el show de Jimmy Fallon cantando en solitario una canción que es una colaboración.

“Peso Pluma pegó porque es güero, volumen 2”, se escucha asegurar a la usuaria al inicio del video, para continuar cuestionando porqué apareció sólo cantando “Ella Baila Sola”.

“¿Por qué no llevaron al otro, güey? Sí, el compa que dice “Compa, qué le parece esa morra”… El Güey que se ve como un mexicano promedio, que tiene nombre de un mexicano promedio, que se llama Pedro Tovar de Eslabón Armado, que canta perrísimo”.

La usuaria pidió empatía para Pedro Tovar, quien pese a que escribió la canción no recibió una invitación para presentarse en The Tonight show de Jimmy Fallon, y tampoco fue mencionado ni por el conductor ni por el cantante durante el programa.

“Y dicen que no es por güerito, ¿por qué entonces si es la misma canción, invitan al güero y al otro no, si los dos la cantan”, cuestionó.

Fans de Peso Pluma y Eslabón Armando debaten por invitación de Jimmy Fallon

Las reacciones al video no se hicieron esperar y los fanáticos de Peso Pluma defendieron al cantante en los comentarios: “No lo invitaron por esa rola nomás, lo invitaron porque tiene más de 5 canciones en el top mundial, Estabón no tiene ninguna otra”.

“Debería de ser agradecido que el artista del momento de talla mundial lo puso de nuevo en el mapa, bueno, no sé así pienso”, indicó otro de los usuarios.

Sin embargo, muchos de los usuarios de la red social coincidieron en que tanto “Doble P”, como también se conoce al cantante, como Eslabón Armado debieron presentar la canción en el show.

“La colaboración de BZRP y Shakira fueron juntos a presentar la canción en el show de Jimmy, tienes toda la razón, por qué a ellos dos si y a estos no”; “eso díganselo a los que invitaron, sólo la invitación fue para Doble P”.

¿Qué dijo Pedro Tovar de invitación a Peso Pluma en The Tonight Show?

Pedro Tovar de Eslabón Armado tampoco se quedó callado y a través de una transmisión en vivo en TiKTok cuestionó que Peso Pluma no le haya dado crédito durante el programa.

“Es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más, que te gusta su música y no merecer crédito para tu rola, básicamente es lo que es. No recibí crédito por mi rola, pero no me agüito, no me agüito la rola siempre ha sido mía”, indicó.

¿Quién escribió la canción “Ella Baila Sola”?

La canción fue compuesta por Pedro Julian Tovar, vocalista de Eslabón Armado, y producida por él mismo y Ernesto Fernández, de acuerdo con información de Spotify.

Se lanzó oficialmente el 17 de marzo de 2023 a través de DEL Récords.





