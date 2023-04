¡La está rompiendo! Peso Pluma se presenta por primera vez en “The Tonight Show”

El cantante mexicano Peso Pluma ha demostrado que su éxito no sólo es a nivel nacional, si no, también internacional. El viernes 28 de abril apareció en uno de los programas más populares de Estados Unidos, mejor conocido como The Tonight Show.

Las letras de los famosos corridos tumbados y el sonido de la banda, se hicieron presentes por primera vez en el programa, el cual, es conducido por Jimmy Fallon.

El intérprete de “La Bebe” se mostró entusiasmado por su participación, y acompañado de su banda cantó en directo su tema “Ella baila sola”.

Cabe recalcar que son pocos los latinos que se han presentado en el show, siendo Bad Bunny el primero en asistir.

Su participación se dio a conocer el pasado 24 de abril, luego de que la producción de NBC anunciará su presencia en sus redes sociales.

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Kabande Laija, nombre real del cantante, nació en Zapopan, Jalisco, un 15 de junio de 1999.

Es hijo de un jalisciense y madre sinaloense, cuyos familiares radican en Badiraguato, municipio famoso por ser el origen de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Actualmente es uno de los artistas más reproducidos en la plataforma de Spotify en México y Estados Unidos.

Desde que ingresó a la industria, Peso Pluma se ganó el amor de su público gracias a su música, siendo “El Belicón” una de sus piezas más populares que compartió con Raúl Hernández y “Siempre Pendientes, el cual lo posicionaron como el artista más escuchado.

La mayoría de sus canciones hacen apología al uso de armas, consumo de sustancias ilícitas y el narcotráfico. Gracias a la popularidad de éstas, es que diversos artistas, influencers y críticos en general consideran al cantante de 23 años cómo un músico en ascenso en el medio por su repentino crecimiento en las listas de reproducciones de distintas plataformas.

El cantante se ha convertido en un fenómeno internacional. (Fuente Instagram @fans.pesopluma.oficial)





