Peso Pluma: ¿cuánto cuesta el exclusivo tequila que regaló a conductor español?

No sólo México, España también quedó encantada con Peso Pluma. El cantante de corrridos tumbados estuvo de visita en Sevilla la semana pasada para los Latin Grammy, evento en el que posó oficialmente con su pareja Nicki Nicole, por primera ocasión.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, se trasladó posteriormente a Madrid, donde este martes ofreció un concierto a los fans de su música. El cantante también se dio el tiempo de dar un par de entrevistas, entre ellas a David Brocano para el programa “La Resistencia”, famoso talk show en España.

"Este chico es muy humilde, ahí te das cuenta que le está yendo bien", "Hassan transmite una energia muy buena, muy humilde por algo está donde está", "Lo que genera Peso Pluma es increíble, el público totalmente loco con él", son algunos de los comementarios que se leen en el video.

Al inicio de la entrevista el cantante se mostró incómodo, situación que no pasó desapercibida para el español que pretendía sacar “salseo” a toda costa. Lo que celebraron los espectadores fue la sencillez de Peso Pluma, quien incluso acudió con un regalo para Broncano: una tequila Clase Azul, de la licorera de lujo homónima cuyo precio no es barato.

Lee también Nicki Nicole está muy enamorada de Peso Pluma: "hacemos de todo juntos, hasta comer”

La botella, hecha de forma artesanal, fue abierta frente al público por el presentador del programa quien admitió que no consume bebidas alcohólicas, a lo que Hassan Emilio contestó con naturalidad que funcionaba como adorno al ser de colección.

¿Por qué Peso Pluma regaló tequila Clase Azul en programa de España?

El cantante se lució con el español, dado que le regaló un tequila Clase Azul Reposado. Pero no se trata de mera coincidencia, sino que es la bebida que menciona en su canción “Por las Noches” que canta junto a su actual pareja, la argentina Nicki Nicole.

En una de las estrofas del tema musical, el cantante originario de Guadalajara, México, indica: “Si te sientes sola no me llames porfa, me pongo sensible, me imagino tu sombra. Clase Azul es el tequila e interior la ropa”.

El tequila está hecho con agave azul en cocción lenta. Éste es añejado durante ocho meses en barricas de whiskey americano, lo que le da las notas a avellana y vainilla.

Lee también Peso Pluma y Nicki Nicole pasean en Polanco; fans critican "exceso" de seguridad, VIDEO

La licorera sin duda es su símbolo más distintivo, dado que se trata de un envase hecho artesanalmente en cerámica y pintado a mano con el característico color azul cobalto para su versión reposada.

¿Cuánto cuesta el tequila Clase Azul que Peso Pluma regaló a presentador español?

De acuerdo con el sitio especializado en venta de vinos y licores, La Europea, cada una de las botellas del tequila Clase Azul reposado tiene un costo de 3 mil 300 pesos. Hecho en Baja California, aparece como “agotado”, dado que se trata de una bebida muy exclusiva.

Éste se puede maridar con cortes grasos de cerdo, quesos madurados (oveja y provolone), así como con postres como el mousse de chocolate semiamargo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sal