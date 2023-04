Las redes sociales se han convertido para muchas personas una especie de diario íntimo en el que comparten distintos momentos de sus vidas. En este caso una mujer fue la que subió un video en el que se ve a su perrito emocionado y exultante al reencontrarse con el exnovio de su dueña.

Es que los videos protagonizados por un perrito son los primeros que llegan al corazón y en este caso rompió todos los límites de internet al mostrar cómo la mascota interactúa como el exnovio de su dueña.

Perrito emociona al reencontrarse con el ex de su dueña (Fuente Instagram @_perritos_adorables)

El perrito con el exnovio de su dueña

El video fue compartido por una usuaria de TikTok. En las imágenes se puede ver como un perrito sale corriendo al encuentro de un joven que se pone de cuclillas para abrazarlo y besarlo. El hombre y el perro se funden en un abrazo y después se ve al joven caminando por la vereda con la mascota en brazos.

Hasta ahí todo parece normal y podría ser cualquier mascota con su dueño, el detalle curioso y que hizo viral al posteo es que el joven es el exnovio de la dueña del perrito la autora del video.

“Estaba caminando con mi perra y se encuentra con mi ex después de un año y medio sin verlo”, escribió la usuaria de TikTok junto al video. “Vuelvan por el bien de la criatura”, “Estamos todos de acuerdo que lo más doloroso de dejar una relación es alejarse de las mascotas ¿verdad?”, “Será tu ex, no el mío, habrá dicho”, “Ellos nunca olvidan y no tienen la culpa”, “La traición, hermana”, “Ese encuentro no fue de casualidad”, comantaron algunos sobre el perrito.

“Suena Judas de Lady Gaga de fondo”, “Deberían volver, háganlo por ella, por esa hermosa perrita”, “Y pasa igual con los familiares. Que termine la relación de pareja no significa que se rompan los vínculos con los amigos o familiares”, “Ni judas se animó a tanto”, fueron otros de los comentarios de la publicación que se viralizó en horas.