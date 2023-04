Las citas a ciegas son odiadas y amadas por muchos por igual. Algunas personas han encontrado al amor de su vida, mientras que otras aseguran que vivieron una situación muy traumática donde su autoestima se vio afectada.

Recientemente se viralizó la historia de una joven que compartió en Twitter una experiencia que vivió al conocer en persona a un joven con el cual accedió a tener una cita.

¿Qué le sucedió a esta joven?

Valentina Collante, escribió en Twitter: “Chicas ayer me junte con chico y me dijo “¿como te animaste a venir si no me conocías?”. Y yo le contesté “Y... porque soy mandada nomás jajaja” y re que la verdadera historia FUE ESTA”.

Antes de ir a la cita a ciegas, Valentina “stalkeo” al joven en cuestión. Buscó a sus familiares en Facebook, lo investigó y recién ahí se aseguró de que la persona era real, que no se trataba de una trampa.

“Me tomé el tiempo de buscar a su familia por Facebook porque no tiene amigos en común”, le escribió Valentina una amiga por WhatsApp.

“Quería saber si existía de verdad. Y sí, tiene un hermano más chico que es igual a él. Y vive en Entre Ríos, es rubio como él, es cristiano y familiero”. Impactada, la amiga de la joven le contestó: “Voy a fingir que no es nada psicópata lo que me decís”. “AMGA, pero quería asegurarme de que el flaco existiera”, fue el justificativo de la twittera.

Cita a ciegas. Fuente: Pexels

El tweet de Valentina cosechó en poco tiempo más de 25 mil me gustas y su historia se volvió viral en las redes sociales. La mayoría de los usuarios la defendieron: “No voy a decir absolutamente nada porque tranquilamente podría ser vos”, “Está perfecto, hay que asegurarse”, “¿A ustedes le parece raro? Para mí está perfecto. Una tiene que saber dónde se mete”.