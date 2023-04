"Periodicazo" de Shakira a Piqué deja ola de memes en redes sociales

El pleito entre Shakira y Gerard Piqué continúa. A 9 meses de anunciar su separación, siguen los dimes y diretes entre las celebridades. Pero esta vez la colombiana se defendió a través de redes sociales.

El presidente de la Kings League aseguró que le ha llovido mucho hate de parte de los admiradores de Shakira, quien es latinoamericana. "No sabes lo que he llegado a recibir de gente que es fan. Son gente que no tiene vida", afirmó.

Los comentarios del exfutbolista no pasaron desapercibidos por la artista, ni mucho menos por sus fans. Tras viralizarse las declaraciones de Piqué, internautas reaccionaron con una oleada de memes en plataformas digitales.

FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL - Pique con Shakira

Shakira demuestra con orgullo ser Latinoamericana

Shakira es una de las cantantes preferidas del momento. No solo por sus éxitos musicales, sino porque es capaz de defender a sus admiradores contra los ataques de su expareja.

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, escribió en su cuenta personal de Twitter. Asimismo, avisó a sus fans que había tomado la decisión de mudarse de Barcelona para darle estabilidad a sus hijos.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, fue el mensaje que compartió con sus más de 53 millones de seguidores.

La despedida de la originaria de Barranquilla le valió aplausos por el nuevo capítulo que comenzará en su vida. Además, sus admiradores se mostraron agradecidos por poner en alto a Latinoamérica.

Shakira se dijo agradecida con la gente de Barcelona. Foto: Captura de pantalla tomada de Twitter

Los mejores memes del “periodicazo” de Shakira a su Gerard Piqué

Tras las declaraciones de Piqué, mismas que fueron calificadas como xenofóbicas, y la contundente respuesta de Shakira, las redes sociales se inundaron de memes:

