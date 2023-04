VIDEO: Captan a vendedora de cerveza bailando en Pal' Norte y se viraliza

Este fin de semana se lleva a cabo el Festival Pal' Norte en Monterrey, Nuevo Léon. Durante el segundo día del evento, una mujer vendedora de cerveza se viralizó en internet por cantar a todo pulmón los sencillos de Carin León.

La edición 2023 del Pal' Norte trajo consigo un cartel con estrellas de la talla de Billie Eilish, The Killers, Twenty One Pilots, Ximena Sariñana, The 1975, Miranda, José Madero, Plastilina Mosh, Kurt y muchos más.

Foto: Facebook Tecate Pal Norte

Vendedora de cerveza contagia su emoción por Carin León en Pal' Norte

La cantante Carin León fue uno de los invitados al festival, como parte de los exponentes del género regional mexicano. Y su participación puso a bailar al público y hasta a una mujer que se encontraba vendiendo cerveza al interior del lugar.

Carin León es uno de los artistas que va ganando reconocimiento poco a poco, por lo que su asistencia era una de las más esperadas. Sobre todo, tras presentar sus éxitos musicales, entre ellos, “La boda del Huitlacoche”, el cual lo hizo ganar popularidad en plataformas digitales.

Al finalizar su show, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a una vendedora de cerveza, quien se encontraba cerca del escenario de Carin León.

En las imágenes fue posible apreciar que, con la pista del cantante, la mujer se puso a zapatear de la emoción, mientras sus compañeros y parte del público la animaban con aplausos y gritos.

La vendedora se llevó decenas de elogios de internautas, pues destacaron su manera de disfrutar la música. En cuestión de minutos, el clip fue replicado por diversos usuarios de TikTok, Twitter y Facebook.

¿Cuándo se realizó el primer festival Pal' Norte?

En 2012 se llevó a cabo la primera edición del Pa’l Norte. Fue el Parque Diego Rivera, ubicado en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León, la sede que vio nacer este festival.

En aquel entonces se presentaron Zoé, Calle 13, Kinky, Los Bunkers, Los Amigos Invisibles, Enjambre, Technicolor Fabrics y otros artistas que conformaron el lineup de las bandas más conocidas del momento.

A partir de entonces, el evento fue ganando reconocimiento y hasta la fecha es considerado como uno de los más diversos y culturales del México, junto con el Corona Capital.

