Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letras reciben pago hoy, 21 de noviembre?

Pensión Mujeres Bienestar: ¿quiénes reciben depósito hoy, 21 de noviembre?

Miss Universo 2025: los memes que dejó la victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza

Miss Universo 2025: la vez que Fátima Bosch elogió a Sheinbaum: "ella marca un hito en la historia de México"

"María, la Bruja Tlahuipochi" celebró 100 representaciones en Xochimilco

La es un programa brindado por el Gobierno de México, con el fin de contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores entre 60 y 64 años de edad.

El programa brinda un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Durante la semana varias beneficiarias recibieron este apoyo, sin embargo, hoy es el último día en que un grupo específico de apellidos recibirán el pago.

¿Quiénes reciben depósito en el último día?

Con base al calendario brindado en la plataforma X, de la cuenta del Banco Bienestar estos son los beneficiarios que podrán cobrar su apoyo económico este 21 de noviembre.

  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
Foto: X
Foto: X

Si se te pasa la fecha establecida para recibir tu pago, este dinero permanecerá seguro y disponible en tu tarjeta. El cual podrás utilizar el dinero cualquier otro día y retirarlo paulatinamente.

¿En qué bancos retirar la Pensión Mujeres Bienestar?

Estos son los bancos donde puedes retirar tu pensión, sin embargo, es recomendable que lo hagas en el Banco Bienestar, ya que no te cobrará ningún monto extra.

  • NU.
  • BBVA.
  • HSBC.
  • Afirme.
  • Inbursa.
  • Banorte.
  • Santander.
  • Scotiabank.
  • Citibanamex.
  • Banco Azteca.
  • Banco del Bajío.

Módulos de Atención

Si existe algún problema que no puedes resolver de inmediato, se recomienda que te comuniques a través de los diferentes medios dispuestos por el Gobierno de México en atención al cliente en la Secretaría de Bienestar.

  • Módulo de Atención: Av. Paseo de la Reforma No. 51, Planta Baja, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Horarios de Atención: lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.
  • Línea telefónica: 800 639 42 64
  • Correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx

