Más Información

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Tu gato no te deja dormir?; esto revela la UNAM sobre su comportamiento

¿Tu gato no te deja dormir?; esto revela la UNAM sobre su comportamiento

Jugo de limón con cúrcuma: el combo natural eficaz; ¿cuándo tomarlo y qué aporta al cuerpo?

Jugo de limón con cúrcuma: el combo natural eficaz; ¿cuándo tomarlo y qué aporta al cuerpo?

Pensión Madres Solteras 2026: ¿cuáles son los requisitos para recibir el apoyo?; esto se sabe

Pensión Madres Solteras 2026: ¿cuáles son los requisitos para recibir el apoyo?; esto se sabe

Del "Barbiecore" al rigor de Runway: la invitación de Anne Hathaway para asistir a las salas de cine con los mejores atuendos

Del "Barbiecore" al rigor de Runway: la invitación de Anne Hathaway para asistir a las salas de cine con los mejores atuendos

Ejercer la maternidad en un país como México, es una tarea difícil y por ello, una de los en beneficio de las infancias que ha generado interés de la población es la .

De acuerdo con datos del Inegi, el 11% de los hogares en México están integrados por una sola figura de autoridad y, en la mayoría de las veces este lugar es ocupado por mujeres que son llevadas a situaciones de vulnerabilidad durante su etapa de crianaza.

El programa impulsado por el Gobierno de México se otorga para niñas y niños desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad (en caso de contar con alguna discapacidad, hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad) que están en situación de vulnerabilidad.

Leer también:

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Madres Solteras?

Este 2026, el apoyo a las Madres Trabajadoras será de $1,650 pesos bimestrales, sumando al año $9,900 pesos. Para inscribirse en la siguiente convocatoria que será lanzada próximamente, las solicitantes deberán contar con los siguientes requisitos.

Requisitos:

  • Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de un menor con discapacidad.
  • Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).
  • Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.
  • CURP de la madre o tutor y de cada niña o niño.
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses) en original y copia.
  • Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).
  • En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Tarjeta del Banco Bienestar. Foto: Epsecial
Tarjeta del Banco Bienestar. Foto: Epsecial

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]