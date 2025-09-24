Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Quién recibirá primero el pago del mes de octubre?

Si eres pensionado de IMSS o ISSSTE, el depósito correspondiente al mes de octubre se acerca, así que mantente atento a esta información para conocer los próximos días de pago.

Estas fechas son clave para que los beneficiarios puedan planificar sus finanzas, especialmente cuando ocurre alguna variación por días festivos o fines de semana. En esta ocasión, octubre iniciará a mitad de semana, por lo que los depósitos caerán sin ningún retraso.

Es preciso saber que ambas instituciones varían en sus fechas de pago, por tal motivo, se sabe que el IMSS suele efectuar los depósitos a partir del primer día hábil de cada mes y por el contrario, el ISSSTE mantiene la práctica de anticipar el depósito un día antes del inicio del mes correspondiente.

Tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE han dado a conocer las fechas oficiales en que se realizará el pago. Foto: El Universal

¿Qué día se recibe el pago de octubre de la pensión del IMSS?

Tal como se destacó en el punto anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza los depósitos de pensión durante el primer día hábil del mes, por lo que dicha fecha corresponde al miércoles 1 de octubre.

¿Cuál es la fecha de pago de la pensión del ISSSTE en octubre?

Asimismo, por medio de sus canales oficiales el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer que el pago del mes de octubre será depositado el martes 30 de septiembre, garantizando que los beneficiarios dispongan del dinero antes de que inicie el mes, dependiendo de la agilidad en las operaciones de operaciones de los bancos.

Depósito de pensiones. Foto: Pixabay

¿Cuáles son las próximas fechas de pago de pensión IMSS e ISSSTE del 2025?

Próximas fechas de pago de pensión IMSS:

Noviembre: lunes 3

Diciembre: lunes 1

Próximas fechas de pago de pensión ISSSTE

Noviembre: jueves 30 de octubre

Diciembre: viernes 28 de noviembre

¿Cómo proteger el dinero de tu pensión?

Pasando el pago de octubre, los próximos depósitos de pensiones pueden incluir bonos adicionales por final de año, por lo que se recomienda extremar precauciones para evitar caer en fraudes.

No compartir información bancaria con terceros.

Verificar periódicamente que los datos personales estén actualizados.

Considerar el uso de apps bancarias para mayor seguridad.

Evitar acudir a cajeros automáticos de noche o en zonas poco concurridas.

Reportar cualquier irregularidad a su institución correspondiente de forma inmediata.

