CURP biométrica 2026: así puedes agendar tu cita y completar el trámite paso a paso

Pensión del Bienestar: ¿quiénes son los beneficiarios de HOY, 8 de enero?

"Sobre aprender a diseccionar cerdos fetales"; el poema que marcó la carrera de Renée Nicole, mujer asesinada por ICE en Minneapolis

El truco con vinagre para mantener limpias las cortinas de baño

¿Qué puedes hacer con IMSS Digital?: servicios y trámites disponibles desde tu celular

Los pagos de las para el primer bimestre del año -enero y febrero- han comenzado. Así lo anunció la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el pasado 5 de enero en la Mañanera del Pueblo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Como suele acostumbrarse y a manera de garantizar la eficiencia y el orden en este proceso, el depósito de los apoyos económicos se realizará de manera escalonada, dependiendo del apellido de las y los derechohabientes.

Los beneficiarios de los siguientes programas son quienes estarán recibiendo sus depósitos del periodo correspondiente a enero y febrero del 2026:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
  • Programa para Madres Solteras y Trabajadoras

Comienzan los depósitos de las pensiones del Bienestar para enero y febrero de 2026. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro
¿Quién recibe su pago por Pensión del Bienestar HOY 8 de enero?

Al igual que siempre, este primer bimestre de 2026 las pensiones del Bienestar serán entregadas dependiendo de la primera letra del primer apellido de la o el beneficiario.

Este jueves 8 de enero las personas que recibirán su depósito correspondiente, dependiendo del apoyo, serán aquellas cuyo apellido comience con la letra "C". Esto de acuerdo con el calendario de pagos enero-febrero 2026, publicado por la Secretaría del Bienestar.

Asimismo, los montos otorgados por bimestre durante este 2026 serán los siguientes:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.
  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.
  • Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos.

El calendario de la Secretaría del Bienestar tiene previsto cubrir con el 100% de depósitos a los derechohabientes antes de que finalice el mes de enero.

