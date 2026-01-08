Pensión del Bienestar: ¿quiénes son los beneficiarios de HOY, 8 de enero?

Más Información
Los pagos de las pensiones del Bienestar para el primer bimestre del año -enero y febrero- han comenzado. Así lo anunció la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el pasado 5 de enero en la Mañanera del Pueblo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Como suele acostumbrarse y a manera de garantizar la eficiencia y el orden en este proceso, el depósito de los apoyos económicos se realizará de manera escalonada, dependiendo del apellido de las y los derechohabientes.
Los beneficiarios de los siguientes programas son quienes estarán recibiendo sus depósitos del periodo correspondiente a enero y febrero del 2026:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
- Pensión Mujeres Bienestar
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
- Programa para Madres Solteras y Trabajadoras
¿Quién recibe su pago por Pensión del Bienestar HOY 8 de enero?
Al igual que siempre, este primer bimestre de 2026 las pensiones del Bienestar serán entregadas dependiendo de la primera letra del primer apellido de la o el beneficiario.
Este jueves 8 de enero las personas que recibirán su depósito correspondiente, dependiendo del apoyo, serán aquellas cuyo apellido comience con la letra "C". Esto de acuerdo con el calendario de pagos enero-febrero 2026, publicado por la Secretaría del Bienestar.
Asimismo, los montos otorgados por bimestre durante este 2026 serán los siguientes:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.
- Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos.
El calendario de la Secretaría del Bienestar tiene previsto cubrir con el 100% de depósitos a los derechohabientes antes de que finalice el mes de enero.
