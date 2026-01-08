Pensión del Bienestar: ¿quiénes son los beneficiarios de HOY, 8 de enero?

Los pagos de las pensiones del Bienestar para el primer bimestre del año -enero y febrero- han comenzado. Así lo anunció la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el pasado 5 de enero en la Mañanera del Pueblo de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Como suele acostumbrarse y a manera de garantizar la eficiencia y el orden en este proceso, el depósito de los apoyos económicos se realizará de manera escalonada, dependiendo del apellido de las y los derechohabientes.

Los beneficiarios de los siguientes programas son quienes estarán recibiendo sus depósitos del periodo correspondiente a enero y febrero del 2026:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa para Madres Solteras y Trabajadoras

Comienzan los depósitos de las pensiones del Bienestar para enero y febrero de 2026. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

¿Quién recibe su pago por Pensión del Bienestar HOY 8 de enero?

Al igual que siempre, este primer bimestre de 2026 las pensiones del Bienestar serán entregadas dependiendo de la primera letra del primer apellido de la o el beneficiario.

Este jueves 8 de enero las personas que recibirán su depósito correspondiente, dependiendo del apoyo, serán aquellas cuyo apellido comience con la letra "C". Esto de acuerdo con el calendario de pagos enero-febrero 2026, publicado por la Secretaría del Bienestar.

❤️ Aviso Importante ❤️

Si tu apellido comienza con la letra C, a partir del 7 y 8 de enero, podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre enero-febrero de las #PensionesBienestar y el programa #MadresTrabajadoras.#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/eISz8aXkUS — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 7, 2026

Asimismo, los montos otorgados por bimestre durante este 2026 serán los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos .

. Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos .

. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos .

. Programa para Madres Solteras y Trabajadoras: 1,650 pesos.

El calendario de la Secretaría del Bienestar tiene previsto cubrir con el 100% de depósitos a los derechohabientes antes de que finalice el mes de enero.

ngmu