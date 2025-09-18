Pensión del Bienestar 2025: ¿quiénes son los beneficiarios de 6 mil 200 pesos hoy, 18 de septiembre?

La Pensión del Bienestar es una serie de apoyos económicos que el Gobierno de México otorga de forma bimestral, fueron impulsados en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y siguen vigente en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El apoyo económico se otorga en toda la República Mexicana, cada cierto tiempo el Gobierno de México abre una convocatoria, donde millones de personas pueden ver si cumplen con los requisitos para ser parte de algún programa.

¿Quiénes son los beneficiarios de 6 mil 200 pesos?

La Pensión del Bienestar beneficia a diferentes grupos de personas, el depósito de los 6,200 pesos es para quienes formen parte de Pensión Adultos Mayores, un programa dirigido a personas de 65 años o más, que residan en el país y cuenten con la nacionalidad mexicana.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, hoy, 18 de septiembre, es turno de las letras “P” y “Q”.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Algún otro programa recibe depósito este día?

Sí, durante todo septiembre son varios los programas que tendrán la dispersión de su pago, correspondiente al quinto de este año, a continuación quienes y qué montó será:

Programa Hijos de Madres Trabajadoras : la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos.

: la ayuda económica es de 1,650 o de 3,270 pesos. Mujeres Bienestar: El monto a depositar es de 3,000 pesos.

El monto a depositar es de 3,000 pesos. Pensión Personas con Discapacidad: la cantidad a depositar será de 3,200 pesos.

¿Cómo retirar el apoyo económico?

El retiro de la ayuda económica se puede hacer de varias formas muy sencillas, ya sea utilizando el plástico en alguna tienda departamental o en algún cajero automático (con un porcentaje de comisión), en las ventanillas del Banco del Bienestar, presentando una identificación oficial, o en los miles de cajeros que se encuentran en los mismos Bancos del Bienestar.

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

