Pensión del Bienestar 2025: ¿qué letras reciben pago hoy, 21 de noviembre?

Pensión del Bienestar es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a todos los adultos mayores de 65 años o más, que cuentan con la nacionalidad mexicana y residen en el país.

Durante todo este mes se realizará el sexto pago, que corresponde a noviembre - diciembre, último pago del año.

¿Qué letra recibe pago hoy, 21 de noviembre?

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, compartió a inicios de mes el calendario oficial de pagos, de acuerdo con esa información, hoy viernes 21 de noviembre, la letra beneficiada será la “R”.

Todos los depósitos se realizan a las cuentas del Bienestar, por lo que podrás acudir a cualquier Banco del Bienestar, ya sea cajas o cajeros para realizar el retiro. Estas dos opciones son libres de comisiones o cargos por servicio.

¿Qué monto ofrece Pensión Bienestar?

Este programa ofrece una ayuda económica de 6,200 pesos bimestrales, mientras que los demás programas dan una cantidad diferente:

Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

$3,000 pesos. Pensión Personas Discapacidad : $3,200 pesos.

: $3,200 pesos. Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo entre 0 a 4 años de edad, o para hijos con discapacidad el monto cambia a $3,720 pesos hasta los 6 años.

¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta o algo similar?

Si presentas algún problema con tu plástico o depósitos, podrás resolver tus dudas en cualquier Módulo del Bienestar, consultando el sitio oficial gob.mx/bienestar o llamar al teléfono 800 639 4264.

