Pensión del Bienestar 2025: estas letras reciben pago hoy, 20 de noviembre

La Pensión del Bienestar es el apoyo económico que brinda el Gobierno de México a los adultos mayores de 65 años o más en toda la Republica Mexicana.

Este pago corresponde a la tercera semana de pagos, por lo que millones de personas tendrán en su cuenta la ayuda económica, lo mejor es que no sólo las personas que son parte de ese programa serán beneficiadas, también lo serán otros grupos sociales.

Estas son las letras que reciben pago hoy, 20 noviembre

Ariadna Montiel, Secretaría de Bienestar, compartió a inicios de mes el calendario oficial de pagos, de acuerdo con esa información, hoy jueves 20 de noviembre, serán beneficiados los apellidos que inicien con la letra “P” y “Q”.

Leer también Licencia Permanente CDMX: ¿qué pasa si pagué el trámite y no hay citas?

Este pago cubre los meses de noviembre - diciembre, por lo que es el último del año. Si deseas formar parte del programa, deberás esperar fechas oficiales y estar pendiente a canales oficiales.

¿Qué monto brinda Pensión del Bienestar?

Este programa otorga un apoyo económico de 6,200 pesos bimestrales, los cuales buscan garantizar un apoyo a la vejez. Para formar parte debes vivir en el país, contar con la nacionalidad mexicana y ser mayor de 65 años.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Qué otros programas brindan ayuda económica?

De acuerdo con el calendario de pagos, no sólo Pensión Bienestar será el único programa beneficiado, también tendrán su depósito los siguientes grupos:

Leer también Miss Universo 2025: Participante de Noruega se vuelve viral al aparecer con exótico traje de salmón

Pensión Personas Discapacidad : $3,200 pesos.

: $3,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar : $3,000 pesos.

: $3,000 pesos. Programa Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales por hijo de 0 a 4 años. Para niños con discapacidad, el monto es de $3,720 pesos bimestrales hasta los 6 años.

¿Dónde puedo resolver dudas más específicas?

Si presentas algún problema con tu depósito o tarjeta, podrás acudir a cualquier Módulo del Bienestar, consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar o comunicarte al número 800 639 4264.

Saber en qué lugares se puede retirar dinero sin comisión es clave para aprovechar al máximo el apoyo recibido. Foto: El Universal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr