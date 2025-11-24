Pensión del Bienestar 2025: ¿a qué letra le toca recibir 6 mil 200 pesos hoy, 24 de noviembre?

El Gobierno de México entrega de forma bimestral diversos programas sociales dirigidos a distintos sectores de la población. En el caso de la Pensión del Bienestar, el apoyo está destinado a las personas adultas mayores.

Quienes cuentan con 65 años o más, residen en territorio nacional y poseen nacionalidad mexicana pueden incorporarse a la Pensión del Bienestar.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿A qué letra le toca recibir 6 mil 200 pesos hoy, 24 de noviembre?

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien difundió en redes sociales el calendario oficial, este 24 de noviembre continúa el turno de la letra R. Con este depósito inicia la última semana de pagos del año.

Este depósito es el último del año y corresponde al periodo noviembre y diciembre. El monto puede retirarse en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, ya sea en ventanilla o en cajeros automáticos, sin cargos adicionales.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

¿Dónde puedo reportar si aún no recibo mi depósito?

Respecto a los reportes por falta de depósito, las personas beneficiarias que presenten problemas con su tarjeta o con la recepción del apoyo pueden solicitar información en los Módulos del Bienestar, consultar el sitio oficial gob.mx/bienestar o comunicarse al número telefónico 800 639 4264.

¿Qué otros programas ofrecen apoyo económico este mes?

Durante todo noviembre se hará el depósito de diferentes programas sociales, como lo son:

Pensión Personas Discapacidad: $3,200 pesos.

$3,200 pesos. Programa Madres Trabajadoras : $1,650 pesos bimestrales por hijo entre 0 a 4 años de edad, o para hijos con discapacidad el monto cambia a $3,720 pesos hasta los 6 años.

: $1,650 pesos bimestrales por hijo entre 0 a 4 años de edad, o para hijos con discapacidad el monto cambia a $3,720 pesos hasta los 6 años. Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos.

