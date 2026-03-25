Pensión Bienestar 2026: ¿qué letras reciben pago HOY, 25 de marzo?; entérate aquí

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 entra en su recta final. Este miércoles 25 de marzo se realiza el penúltimo depósito correspondiente al bimestre marzo-abril, el cual se distribuye de manera ordenada según la letra inicial del primer apellido.

Estas letras reciben pago HOY, 25 de marzo. Foto: El Universal

¿Quiénes reciben el pago este 25 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras T, U y V.

El recurso se deposita de forma directa en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a sucursales ni realizar trámites adicionales. El dinero queda disponible automáticamente para su uso.

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Programas incluidos en el pago

Durante este operativo se dispersan distintos apoyos sociales del gobierno federal, entre los que se encuentran:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Apoyo para Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Todos corresponden al segundo bimestre del año.

Estas letras reciben pago HOY, 25 de marzo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Fecha límite del depósito

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la dispersión de recursos inició el pasado 2 de marzo y concluirá el jueves 26 de marzo, último día de pagos.

Para esa fecha, recibirán su depósito las personas cuyos apellidos comiencen con las letras W, X, Y y Z.

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Montos de la Pensión Bienestar en 2026

Para este año, los apoyos económicos se mantienen con los siguientes montos:

Adultos Mayores: 6,400 pesos

6,400 pesos Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

3,300 pesos Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

3,100 pesos Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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