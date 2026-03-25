Pensión Bienestar 2026: ¿qué letras reciben pago HOY, 25 de marzo?; entérate aquí

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El calendario de pagos de la entra en su recta final. Este miércoles 25 de marzo se realiza el penúltimo depósito correspondiente al bimestre marzo-abril, el cual se distribuye de manera ordenada según la letra inicial del primer apellido.

Estas letras reciben pago HOY, 25 de marzo. Foto: El Universal
Estas letras reciben pago HOY, 25 de marzo. Foto: El Universal

¿Quiénes reciben el pago este 25 de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras T, U y V.

El recurso se deposita de forma directa en la Tarjeta del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a sucursales ni realizar trámites adicionales. El dinero queda disponible automáticamente para su uso.

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Programas incluidos en el pago

Durante este operativo se dispersan distintos apoyos sociales del gobierno federal, entre los que se encuentran:

  • Pensión para Adultos Mayores
  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Pensión para Personas con Discapacidad
  • Apoyo para Madres Trabajadoras
  • Sembrando Vida

Todos corresponden al segundo bimestre del año.

Estas letras reciben pago HOY, 25 de marzo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Estas letras reciben pago HOY, 25 de marzo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Fecha límite del depósito

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la dispersión de recursos inició el pasado 2 de marzo y concluirá el jueves 26 de marzo, último día de pagos.

Para esa fecha, recibirán su depósito las personas cuyos apellidos comiencen con las letras W, X, Y y Z.

Lee también:

Montos de la Pensión Bienestar en 2026

Para este año, los apoyos económicos se mantienen con los siguientes montos:

  • Adultos Mayores: 6,400 pesos
  • Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
  • Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
  • Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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