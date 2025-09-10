Pensión Bienestar 2025: ¿qué letras reciben pago de 6 mil 200 pesos hoy, 10 de septiembre?; esto se sabe

La Pensión Bienestar es una serie de programas sociales que implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente ayudan con un depósito bimestral a miles de personas.

A finales del mes de agosto, el Gobierno de México anunció que continuará la dispersión de pagos, te contamos qué letra recibirá su depósito y qué sucederá con el pago del día 16 de este mes.

¿Qué letras reciben pago de 6 mil 200 pesos hoy, 10 de septiembre?

El Calendario Oficial de la Secretaría del Bienestar anunció a principios de mes las fechas en que cada apellido recibirá su apoyo económico, hoy miércoles 10 de septiembre es turno de las letras “H”,”I”,”J”, “K”.

Lee también Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a impuesto especial a videojuegos violentos; esto dijeron

¿Qué programa ofrece el depósito de 6 mil 200 pesos?

La Pensión Adultos Mayores ofrece un depósito bimestral de 6,200 pesos a todos los adultos mayores de 65 años o más, que residan en el país; no es el único único programa que se dará en el mes, también se realizará el depósito de “Pensión Personas con Discapacidad” (3,200 pesos), “Programa Hijos de Madres Trabajadoras” (1,650 o 3,720 pesos) y “Mujeres Bienestar” (3,000 pesos), todos cada bimestre.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Habrá pago el día 16 de septiembre?

Las fiestas patrias interrumpirán la dispersión de pagos, el día 16 de septiembre no habrá depósitos del Bienestar, el día se considera de descanso obligatorio, por lo que los bancos no realizarán operaciones, el día 17 continuarán los depósitos tal como lo marca el Calendario de Pago.

Lee también Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Pensión Bienestar 202. Foto: Generada con IA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr