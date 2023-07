Paul Stanley sale de "La Casa de los Famosos", pero se lleva los mejores memes

Paul Stanley no logró superar la ronda eliminatoria de "La Casa de los Famosos". El conductor fue expulsado durante la noche del domingo tras no conseguir votos suficientes para permanecer en el popular programa televisivo.

Stanley es el quinto concursante en salir del reality show. Hay que recordar que semanas atrás Raquel Bigorra, Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres y Ferka Quiroz también se despidieron del concurso.

El hijo de Paco Stanley enfrentó una jornada dura, pues Emilio Osorio y Sergio Mayer también colgaban del péndulo al ser nominados por el resto de concursantes. Sin embargo, los miembros del Team Infierno fueron salvados por su fiel audiencia.

¡@PAULSTANLEYD es el primer hombre eliminado de #LaCasaDeLosFamososMx y el quinto habitante en abandonar la competencia! 👋 pic.twitter.com/dwkv2l68Zg — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 10, 2023

Los memes de la eliminación de Paul Stanley en “La Casa de los Famosos”

Si bien Paul Stanley ingresó como uno de los contendientes más populares, poco a poco la audiencia fue solicitando su salida a raíz de numerosas polémicas y controversias que protagonizó con los integrantes del show.

Al respecto de su participación surgieron muchas teorías. Por ejemplo, Mayer aseguró que el conductor era el “protegido” del programa, pues semana tras semana resultaba inmunizado pese a las numerosas nominaciones.

Lo anterior desató una serie de reacciones en redes sociales, donde los fans del Team Infierno apoyaron lo dicho por el ex Garibaldi.

Tras conocer el veredicto de la producción, Paul Stanley no se quedó callado y envió un contundente mensaje a quienes fueran sus contrincantes: “Ya estoy afuera queridos compañeros y no me obligaron a decir cosas malas, nada más me enseñaron algunos videos”.

El famoso invitó a sus excompañeros a pensar bien a quien le darán su voto. Y aclaró a Sergio Mayer y Poncho de Nigris que él no fue “el traidor del juego”.

¡Qué fuerte! ¿@PAULSTANLEYD está diciendo que hay cosas que no sabemos? 👀







Pese al comentario de Stanley, las redes sociales estallaron con memes por su eliminación:

Toda Latinoamérica así, después de que paul Stanley fuera el eliminado de esta noche 🥳🥳🥳#LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/iUDz80KI0t — Alfredo Olvera (@AlfredOlv96) July 10, 2023

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Adiós Paul Stanley nadie te va a extrañar. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/pk3WgUyP5U — Mariana ✨ (@_marianaamartz) July 10, 2023

*





Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

PAUL EL PRIMER HOMBRE EN ABANDONAR LA CASA DE LOS FAMOSOS MX #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/OXtA6FzpH4 — Albert (@AlbertCaastillo) July 10, 2023

