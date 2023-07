El crucero más grande del mundo llega a México; ¿cómo es el "nuevo Titanic"?

Los cruceros son una alternativa turística apta para aventureros, pues no cualquiera se atreve a pasar días en medio del mar abierto. Sin embargo, el barco Icon of the Seas promete dar una experiencia distinta, tanto así que es considerado como el "nuevo Titanic".

A finales de junio, la empresa Royal Caribbean International informó que su embarcación realizó con éxito su primer pilotaje sobre las aguas. Se estima que para 2024 realice una parada por el caribe mexicano.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, anunció que la entidad será la responsable de darle la bienvenida. “Recibir al crucero más grande del mundo, significa más turismo y prosperidad compartida para nuestros destinos”, señaló por medio de su perfil de Twitter.

Y es que a simple vista el Icon of the Seas destaca por sus ostentosos atractivos, los cuales fueron pensados para el agrado de todos los integrantes de la familia.

El crucero es considerado de lujo. Foto: Royal Caribbean International

¿Cómo es el Icon of the Seas, el barco más grande del mundo?

Todas las embarcaciones de Royal Caribbean International se distinguen por su infraestructura. Sin embargo, el barco que fue bautizado como el "nuevo Titanic” ofrece a los tripulantes toboganes, piscinas, jacuzzis y spas en alta mar.

El crucero realizará una parada al caribe mexicano. Foto: Royal Caribbean International

Ofrece servicio de alimentos y bebidas con más de 20 restaurantes en su interior. Desde cocina japonesa, italiana y mexicana, hasta bares con todo tipo de tragos en las estancias de bar.

También ofrece pistas de hielo con shows en vivo, teatro, exposiciones de películas, cafeterías, karaoke, así como áreas deportivas para practicar baloncesto y fútbol.

En el Aquadome y Absolute Zero los pasajeros podrán disfrutar de un espectáculo de mixología, música en vivo, una sala de videojuegos, cócteles artesanales y hasta un salón arcade.

El barco destaca por su estructura. Foto: Royal Caribbean International

¿Cuánto cuesta viajar en el crucero más grande del mundo?

La embarcación sale de Miami, Florida. Algunas de las paradas turísticas son Bahamas, y en México Cozumel y Puerto Costa Maya, Yucatán, las cuales dependen del paquete contratado.

Por persona, la experiencia a bordo del crucero más grande del mundo puede ir desde los 32 mil 344 a 41 mil 805 pesos, según consta en su sitio oficial.

