¿Pasteles y pays? Quiénes pueden tener membresía en Costco y cuáles son los requisitos

Costco ha estado en boca de muchos últimamente, la polémica se desató a raíz de la restricción en la venta de sus pays y pasteles.

Varios usuarios alegaron que no es una política que permita el emprendimiento de negocios emergentes; no obstante, la tienda no ha rendido declaraciones al respecto.

Además, se ha registrado en videos difundidos en redes sociales que las personas hasta se “pelean” por los postres. En una sucursal de Zapopan, Jalisco, se ve cómo los clientes tratan de conseguir los postres a empujones.

Lee también: Polémica de Costco desata memes, peleas, consternación y trucos de revendedores

Pese a lo anterior, hay quienes se preguntan cómo se puede comprar un pay en Costco... Y para ello hay que tener una membresia, de lo contrario no se podrán realizar las compras.

¿Quiénes pueden obtener membresía en Costco?

Cualquier persona mayor de edad que pueda pagar la anualidad de la membresía puede adquirirla a través de la sucursal, en línea a través de costco.com.mx o por teléfono llamando al 55 5246 5593 ó 55 5246 5594, de acuerdo con información de su página oficial.

¿Cuáles son los requisitos para adquirir una membresía en Costco?

La tienda ofrece varios tipos de membresía, la dorada “es sugerida para personas sin actividad empresarial; es decir amas de casa, estudiantes y empleados” o negocio “es para personas con actividad empresarial y que requieran facturar sus compras”.

Si solicitas cualquiera de estas en la tienda física deberás acercarte al módulo de atención a clientes y solicitarla al proporcionar: nombre completo, dirección y número de teléfono. También se pedirá presentar una identificación oficial como el INE y tomarte una fotografía en el lugar que es la que aparecerá en el plástico.

El costo de la membresía Costco Dorada es de 500 pesos anuales e incluye una membresía complementaria gratuita. La membresía Costco Negocio tiene el mismo valor.

Las que tienen mayor costo de inscripción anual son la membresía Costco Dorada Ejecutiva y la membresía Costco Negocio Ejecutiva con un costo de 1,100 pesos.

De acuerdo con información publicada en la página oficial de la tienda, ahora también puedes adquirir una membresía digital con seis pasos:

Lee también: ¿Para comprar sin membresía? Abren "Costquito" y se viraliza en redes sociales

Descargar la app de Costco

Ingresar con tu usuario o crear una cuenta

Entra a la sección “Mi cuenta”

Selecciona “obtener membresía digital”

Tómate una foto

Actívala en el mostrador de membresías de la sucursal más cercana

Membresías Costco. Foto: Captura tomada de la página de Costco

Tipos de membresías

Membresía Costco Dorada

Es ideal para comenzar ya que te permite conocer los precios y productos de la tienda. Su costo es de 500 pesos anuales y te da una membresía complementaria.

También tienes descuentos en farmacias, ópticas, y productos para el cuidado de la salud.

Membresía Costco Dorada Ejecutiva

Es para aquellos que compran de manera recurrente o quienes adquieren artículos en grandes cantidades. Ofrece dos por ciento de recompensas por las compras. El costo de inscripción es de mil 100 pesos, también da la membresía complementaria.

Lee también: Revendedora "burla" restricción para comprar pasteles de Costco con este truco

Membresía Costco Negocio

El costo de anualidad es de 500 pesos, con derecho a una membresía complementaria y es ideal para personas con actividad empresarial.

De acuerdo con un artículo de Kardmatch, esta tarjeta puede ser de gran beneficio si trabajas por tu cuenta o tienes un pequeño negocio.

Membresía Costco Negocio Ejecutiva

El costo de la anualidad es de mil 100 pesos con derecho a una membresía complementaria. Esta tarjeta es para dueños de pequeños negocios o personas con actividad empresarial que compran con frecuencia.

Tarjeta de Crédito Costco Citibanamex

La tarjeta de Costco Citibanamex, según información de Kardmatch, permite gozar de los beneficios en promociones y preventas exclusivas para los tarjetahabientes de Citibanamex.

Respecto al precio de los productos de la tienda, son variados, lo conveniente es comprar por paquetes; pues rinde el mes si es que vives en pareja o solo.

Los clientes compran suministros de emergencia antes del huracán Hilary en un almacén de Costco en Hawthorne, California. Foto: AFP

También te interesará:

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de septiembre

Exprofesor de la UNAM que perdió su empleo acumula 100 toneladas de basura en Ecatepec

Qué pasa si pones el código 83059 en Netflix

ayef/sal