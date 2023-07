Paola Suárez, de "Las Pérdidas", revela que le ofrecieron dinero para apoyar a Raquel Bigorra

Paola Suárez ha demostrado la lealtad que le tiene a su amiga, Wendy Guevara. La influencer de “Las Perdidas” exhibió que le ofrecieron dinero para apoyar a Raquel Bigorra y evitar que fuera eliminada de La Casa de los Famosos.

Fue la propia Paola Suárez quien denunció los hechos y el video aparece en la cuenta oficial de Twitter de La Casa de los Famosos. Allí contó que le ofrecieron dinero por grabar un par de videos en donde mostrara su apoyo para la conductora.

“Me dijo: ‘te pago para que me hagas las historias apoyándola para que ella no salga’, yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa: ‘yo no te voy a hacer esas historias, ¿por qué? Porque cuando a mí me nace apoyar a la gente yo lo hago de corazón sino no”, contó.

Además, aseguró que si a ella le gustara el contenido que Raquel Bigorra crea dentro de La Casa de los Famosos sin problema la apoyaría, e incluso grabaría las historias sin ningún tipo de compensación.

Paola Suárez también contó que la persona que la contactó le dijo que Kimberly y Evelin sí la estaban apoyando; “ahí les va mamonas, toda esta pin…conversación yo la grabé”.

En el Twitter de la Casa de la Famosos se tachó a las influencers de “colgadas” de la fama de Wendy Guevara, quien se ha convertido en la favorita del reality show.

“Evelin y Kimberli se dejaron comprar para apoyar a Raquel, no qué no? Y luego dicen que no son colgadas, mientras Wendy está encerrada estas ganando dinero a sus costillas”, se lee.

Entre los nominados de esta semana se encuentran Sergio Mayer, Paul Stanley y Raquel Bigorra. Es la segunda semana consecutiva que la conductora se encuentra nominada.

¿Quién es Paola Suárez?

Paola Suárez se hizo famosa junto a Wendy Guevara cuando ambas aparecieron en un video viral en el que decían: “estamos perdidas”. Es originaria de León, Guanajuato y desde entonces se convirtió en una personalidad de redes sociales.

La influencer trans conocida por el contenido que graba para su canal de YouTube.

Junto a Wendy Guevara, Kimberli e Irene “La más Preciosa”, son llamadas “Las Perdidas”.





