Oscar 2026; ¿dónde ver en streaming las películas nominadas a Mejor película?

La ceremonia de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood llega este domingo al Dolby Theatre de Los Ángeles, bajo la conducción de Conan O’Brien.

En esta edición, la producción “Sinners” establece un hito histórico al alcanzar 16 menciones, consolidándose como la gran favorita de la jornada.

De acuerdo con el análisis de la firma especializada Entertainment Weekly, la distribución de las nominadas refleja una tendencia creciente hacia los estrenos híbridos, permitiendo que la audiencia acceda a las contendientes desde diversas plataformas globales.

Una historia sobre contrabandistas. Foto: Warner Bros Pictures

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Guía paso a paso para localizar las principales contendientes en plataformas

Para disfrutar de las producciones con mayor número de candidaturas, los espectadores pueden seguir esta ruta de acceso directo a los servicios de suscripción actuales:

Paso 1: Acceder a HBO Max. Esta plataforma concentra la mayor fuerza de la temporada al albergar “Sinners” (la cinta con más nominaciones), “One Battle After Another” (13 menciones) y el filme de terror “Weapons”.

Esta plataforma concentra la mayor fuerza de la temporada al albergar “Sinners” (la cinta con más nominaciones), “One Battle After Another” (13 menciones) y el filme de terror “Weapons”. Paso 2: Consultar el catálogo de Netflix. La plataforma mantiene en exclusiva “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro (con 9 nominaciones), “Train Dreams” y la cinta animada “KPop Demon Hunters”.

La plataforma mantiene en exclusiva “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro (con 9 nominaciones), “Train Dreams” y la cinta animada “KPop Demon Hunters”. Paso 3: Revisar Apple TV+. Aquí se encuentran disponibles “F1”, “Blue Moon” y “The Lost Bus”. En el caso de “Sentimental Value”, el acceso está disponible mediante este servicio y Prime Video (con restricciones territoriales para EE. UU.).

Aquí se encuentran disponibles “F1”, “Blue Moon” y “The Lost Bus”. En el caso de “Sentimental Value”, el acceso está disponible mediante este servicio y Prime Video (con restricciones territoriales para EE. UU.). Paso 4: Explorar Disney+ y Peacock. La animación “Elio” se localiza en Disney+, mientras que Peacock ofrece títulos como “Bugonia” y “Jurassic World Rebirth”, este último también disponible para compra o renta en otras tiendas digitales.

La animación “Elio” se localiza en Disney+, mientras que Peacock ofrece títulos como “Bugonia” y “Jurassic World Rebirth”, este último también disponible para compra o renta en otras tiendas digitales. Paso 5: Identificar estrenos en salas de cine. Cintas como “Marty Supreme”, “Hamnet” y “El agente secreto” mantienen su ventana de exhibición en salas de Latinoamérica y España antes de su salto definitivo al entorno digital.

Meli+ Mega: qué plataformas incluye y cuál es su precio en México. Imagen: Unsplash

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Perspectivas de la industria sobre la ventana de exhibición

De acuerdo con el portal especializado Variety, la estrategia de lanzamiento de este año busca equilibrar la exclusividad cinematográfica con la demanda masiva en hogares. Mientras que “Marty Supreme” continúa su recorrido en cines, la atribución de derechos indica que llegará a plataformas como Apple TV+ y Prime Video en el corto plazo. Por otro lado, producciones como “Avatar: Fire and Ash” y “Zootopia 2” tienen su destino asegurado en el ecosistema de Disney+ y Hulu tras concluir su ciclo comercial en pantalla grande.

La crítica especializada de The Hollywood Reporter destaca que, más allá de la competencia, la edición 98 de los premios Oscar subraya la diversidad de géneros.

Desde el drama bélico de “One Battle After Another” hasta la ciencia ficción, la disponibilidad en streaming facilita que los miembros de la Academia y el público en general lleguen a la gala con un panorama completo de la excelencia técnica y narrativa del último año.

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