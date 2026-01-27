A sus apenas 15 años, Tadeo Rogelio Herrera Rodríguez ya logró lo que muchos jóvenes científicos sueñan: representar a México en la Asia Pacific Conference of Young Scientists 2026, que se celebrará en Tailandia.

Tadeo representará a México en Tailandia con innovador proyecto científico. Foto: Especial

Egresado de la Escuela Secundaria General “Leyes de Reforma”, Tadeo obtuvo una acreditación internacional gracias a EcoCaps, un proyecto científico que apuesta por el aprovechamiento del nopal como recurso local para enfrentar problemáticas reales como la escasez de agua, la degradación del suelo y la falta de tecnologías accesibles en comunidades rurales.

El reconocimiento fue otorgado el pasado 5 de diciembre durante la ExpoCiencias Nacional, realizada en Tampico, Tamaulipas, uno de los encuentros científicos estudiantiles más importantes del país, donde participaron proyectos de las 32 entidades federativas.

De un concurso escolar a una acreditación internacional

En entrevista con EL UNIVERSAL, el joven relató que el camino de EcoCaps comenzó en SeConciencia, un concurso organizado por el Departamento de Secundarias Generales de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN).

La primera vez que presentó su proyecto fue en la etapa intramuros de su secundaria, acompañado por su asesora, la profesora Ericka Jazmín Arámbul, quien fue clave en el desarrollo inicial de la propuesta. Aquella presentación no solo le permitió recibir retroalimentación directa de los jueces, sino que marcó el inicio formal del proyecto.

EcoCaps avanzó primero a la fase de zona y posteriormente a la etapa estatal, donde comenzó a competir representando no solo a su escuela, sino a toda una región.

Más adelante, el proyecto participó en el Encuentro de Pandillas Científicas del Estado de Nayarit, donde obtuvo el mejor puntaje a nivel estatal, resultado que le dio el pase directo a ExpoCiencias Nacional 2025.

“Cada etapa implicó volver a empezar, subir el nivel, aceptar críticas y mejorar. Este proceso me enseñó disciplina, resiliencia y la importancia de la mejora constante”, afirmó.

El reto de llevar una realidad mexicana al escenario global

De cara a su participación en Asia, Tadeo aseguró que sus expectativas son “amplias y realistas”, consciente de que competirá con jóvenes científicos de alto nivel provenientes de distintos países.

“Sé que enfrentaré proyectos muy avanzados; sin embargo, EcoCaps nace de una realidad social concreta que afecta a millones de personas”, señaló.

El principal desafío, explicó, será comunicar en un contexto internacional las condiciones que enfrentan las comunidades rurales mexicanas.

“Mi reto será transmitir no solo datos científicos, sino la realidad que viven muchas comunidades: la falta de agua, los suelos degradados y el acceso limitado a tecnologías accesibles”.

El nopal, los saberes comunitarios y la experiencia directa

EcoCaps tiene como base el nopal, un recurso presente en gran parte del territorio mexicano. Para Tadeo, el proyecto no solo es científico, sino también un reflejo del conocimiento comunitario.

“Crecí vinculado a la comunidad de El Valle de la Urraca, y eso me permite hablar desde la experiencia, no solo desde la teoría”.

El joven investigador busca demostrar que la innovación también puede surgir desde los saberes tradicionales y que las comunidades rurales tienen la capacidad de generar soluciones con impacto científico.

“EcoCaps no nació en un laboratorio, sino en el contacto directo con los productores”, dijo.

Asimismo, eelató que muchas cosechas se pierden no por falta de conocimiento, sino por condiciones cada vez más adversas.

“Cada vez hay menos agua, suelos más secos y herramientas muy costosas. Ver cómo una cosecha se pierde fue lo que me hizo preguntarme si existía otra forma de hacer las cosas”.

Un logro académico y una responsabilidad social

En el ámbito académico, Tadeo destacó que la acreditación internacional valida su proyecto bajo estándares nacionales e internacionales, confirmando su rigor científico.

En lo personal, el reconocimiento reafirma que el trabajo constante puede transformar una idea en un proyecto con impacto real.

“Me impulsa a seguir soñando en grande, sin perder mis valores ni mis raíces, y a demostrar que los jóvenes mexicanos podemos competir a nivel internacional”.

Sin embargo, participar en un foro de esta magnitud, dijo, también implica una responsabilidad social, ya que no solo presentará su proyecto, sino el esfuerzo de toda su comunidad educativa.

“Cada presentación es una oportunidad para mostrar que desde México se pueden construir propuestas de nivel internacional”.

El obstáculo pendiente: reunir recursos para viajar a Tailandia

Pese al logro alcanzado, el viaje a Tailandia aún representa un reto. El costo estimado es de 70 mil pesos por persona, por lo que la comunidad escolar ha comenzado a organizar actividades para recaudar fondos.

De acuerdo con Ricardo Arturo González, director de la secundaria "Leyes de Reforma, actualmente realizan rifas y funciones de cine los fines de semana para apoyar a Tadeo y a su asesora.

“Estamos buscando patrocinadores y apoyos externos para que este talento mexicano pueda llegar a Asia”, señaló al Gran Diario de México.

Ante ello, las personas interesadas en apoyar pueden comunicarse al 325 105 0746.

akv/ml