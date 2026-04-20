Nutrición y conciencia social; el compromiso de Royal Canin para combatir el abandono animal

La etapa inicial en la vida de un animal de compañía representa el periodo más crítico para su desarrollo biológico y psicológico.

La forma en que son alimentados, atendidos y acompañados en su primera etapa define su salud y bienestar a largo plazo.

Bajo este enfoque, Royal Canin (empresa especializada en investigación y desarrollo de alimentos para mascotas) impulsa su iniciativa “Mi primer gran sí”, la cual busca generar conciencia sobre la importancia de tomar decisiones informadas desde el inicio de la vida de las mascotas junto con sus tutores, especialmente en momentos clave que suelen pasar desapercibidos.

En un contexto donde el cuidado responsable cobra mayor relevancia, la marca pone sobre la mesa los llamados “golden moments”.

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Estos abarcan desde su primera noche en casa, su primera travesura o su primer plato de alimento, hasta la primera visita al médico veterinario y los procesos de socialización; experiencias que influyen directamente en la salud física y emocional de los animales.

Primeros momentos que definen su futuro y claves del bienestar

Entre los ejes de esta iniciativa destaca la importancia de establecer rutinas, fomentar la socialización y garantizar revisiones veterinarias oportunas.

Estas acciones permiten sentar bases sólidas para una convivencia saludable. Asimismo, Royal Canin subraya que una nutrición especializada desde los primeros meses contribuye a un desarrollo óptimo, al tiempo que fortalece el vínculo entre las mascotas y sus tutores.

La propuesta parte de una premisa clara: las mascotas no pueden elegir, por lo que las decisiones de los tutores resultan determinantes en su bienestar.

La iniciativa también responde a una problemática estructural en México: el abandono animal. Cerca de 27.9 millones de gatos y perros viven en situación de calle o vulnerabilidad, lo que refuerza la necesidad de promover la prevención y la educación.

Como parte de esta estrategia, la compañía lleva el mensaje a centros de adopción y rescatistas del país. A través de donativos de alimento y voluntariados, busca asegurar que las mascotas rescatadas reciban una nutrición adecuada desde el inicio de su recuperación.

Este apoyo resulta clave, ya que muchos animales llegan en condiciones críticas. La atención oportuna y una alimentación adecuada pueden cambiar de manera significativa su pronóstico y calidad de vida.

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Iniciativas que trascienden mediante la salud y la educación comunitaria

En línea con este enfoque, Royal Canin impulsa acciones de impacto social en comunidades con acceso limitado a servicios veterinarios. “En Royal Canin entendemos que el bienestar animal va más allá de la nutrición.

Por ello, llevamos a cabo iniciativas como nuestras Jornadas de Salud y Esterilización en comunidades del Estado de México, en alianza con la Liga Vallesana para los Derechos de los Animales (LIVA), donde además de ofrecer servicios veterinarios, promovemos la educación para asegurar un futuro mejor para las mascotas”, afirmó Nuria González, directora general de Royal Canin México.

Estas jornadas forman parte de una estrategia sostenida, ya que, en cuatro años, han permitido realizar 733 esterilizaciones y 756 vacunaciones acumuladas.

Tan solo en la edición más reciente se llevaron a cabo 244 esterilizaciones y 306 vacunaciones, con la participación de voluntarios y especialistas.

Al integrar la nutrición científica con la medicina preventiva y la acción comunitaria, la campaña “Mi primer gran sí” busca generar un cambio cultural en México, transformando la percepción del cuidado de las mascotas hacia una responsabilidad compartida que inicia con una decisión consciente.

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