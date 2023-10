La monja más viral de TikTok se convirtió en un referente para un sinfín de eventos. Al viralizarse el video difundido por Espectaculares García, millones de usuarios sucumbieron ante el simpático baile del personaje en un juego mecánico de feria.

Es por ello que comenzaron a imitarla. Por ejemplo, unos jóvenes trataron de imitar el juego de “La Tagada” en una noche mexicana, un coach de entrenamiento personal se caracterizó de la monja para dar una clase de bicicleta estática, también hubo quien hizo un proyecto escolar inspirado en la también conocida “monja de Durango”.

Ahora, en redes sociales circula el video que muestra a una novia que está por aventar el ramo para aquellas solteras que están interesadas en encontrar pareja. Pero no lo hizo de la forma tradicional, sino que se basó en la monja más viral de TikTok para este especial y divertido momento en su boda.

La "monja viral" es considerada el personaje estelar de la feria de Durango. Foto: TikTok @espectaculares_garcia

Novia avienta el ramo al ritmo de “la monja Tagada”

Para los mexicanos, el terrorífico personaje de “La Monja” es un referente para un momento de diversión, y lejos del terror, causa alegría a quien lo imita.

Los gritos de miedo pasan a ser risas cuando las personas imitan al personaje que también es conocido como “la monja Tagada”.

Este fue el caso de una novia, que no quiso aventar el ramo de la forma tradicional, en la que ella se pone a espaldas de sus damas y otras invitadas para que, quien sea la afortunada de atraparlo, pueda casarse pronto, o eso es lo que dice la tradición.

En su caso, y según relata la usuaria Gaby Madrigal, que difundió el metraje en su cuenta de TikTok, la novia pidió aventar el ramo con la canción que usa la monja de la feria para dar su espectáculo.

Así, al ritmo del remix de “Las Monjitas” que originalmente es un corrido de Grupo Exterminador, las damas y otras invitadas se pusieron alrededor de la novia para imitar el juego “La Tagada”.

En el metraje se observa que todas se divierten, y aunque no se da a conocer quién atrapó el ramo, el momento no pasó desapercibido por otros internautas que comentaron lo siguiente: “Hubiera estado increíble que la novia bailara como la monja”, “Y sin querer queriendo acabas de imponer una nueva tradición”, “Las que empezaron a correr entendieron el mensaje”, “Este sábado me caso y también pedí esa canción”, “Hasta ganas de casarme me dieron”, “Excelente idea”, entre otros.

Lee también: ¿Está desempleada? Usuarios notan el cambio de la monja más viral de TikTok; esto es lo que se sabe





