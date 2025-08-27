¿No recogiste tu tarjeta de uniformes y útiles escolares?; descubre dónde y cuándo ir por ella

Más Información
Miles de familias de la capital que no acudieron en la fecha indicada para recoger la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares aún podrán acceder a este beneficio.
El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que abrirá un periodo especial de entrega a partir del 1 de septiembre.
¿Dónde puedes recoger tu tarjeta de uniformes y útiles escolares?
Si no alcanzaste a recoger tu tarjeta del programa Mi Beca para Empezar, el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) habilitó una nueva fecha y lugar para hacerlo. Podrás acudir directamente a sus oficinas en Bucareli 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.
¿Qué día puedes recoger tu tarjeta si no lo hiciste antes?
El Fibien detalló que a partir del lunes 1 de septiembre se atenderá a quienes no lograron presentarse en la fecha inicial. Este periodo de entrega extraordinaria se mantendrá durante varias semanas, por lo que las y los tutores deben acudir lo antes posible para no perder el beneficio.
Para recoger la tarjeta es indispensable llevar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente (original y copia).
- CURP del beneficiario.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- Carta invitación, mensaje SMS o link de confirmación enviado por el Gobierno capitalino.
¿Cómo activar la tarjeta de uniformes y útiles escolares?
El vale electrónico no estará habilitado en el momento de la entrega. Para usarlo, es necesario activarlo desde la aplicación Obtén+ con los siguientes pasos:
- Ingresar a la app y seleccionar la tarjeta gris del programa.
- Dar clic en “Vincular tarjeta”.
- Capturar los 16 dígitos del plástico o escanear el código de barras del reverso.
Una vez realizado este proceso, el cambio será visible en la aplicación: la tarjeta pasará de gris a mostrar los colores oficiales del programa.
En caso de haber cambiado de correo o número telefónico, los datos deben actualizarse directamente en oficinas del Fibien, presentando copia de la identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP del beneficiario.
El Gobierno de la Ciudad de México recordó que este apoyo es parte de la estrategia para garantizar la permanencia escolar y reducir la carga económica en las familias de educación básica pública.
Con esta nueva oportunidad, ningún estudiante debería quedarse sin su tarjeta para útiles y uniformes.
