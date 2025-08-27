¿No recogiste tu tarjeta de uniformes y útiles escolares?; descubre dónde y cuándo ir por ella

Miles de familias de la capital que no acudieron en la fecha indicada para recoger la tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares aún podrán acceder a este beneficio.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) informó que abrirá un periodo especial de entrega a partir del 1 de septiembre.

Los comercios autorizados incluyen papelerías, tiendas de autoservicio, farmacias y hasta ópticas. Foto: Captura de pantalla en X Gob

¿Dónde puedes recoger tu tarjeta de uniformes y útiles escolares?

Si no alcanzaste a recoger tu tarjeta del programa Mi Beca para Empezar, el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) habilitó una nueva fecha y lugar para hacerlo. Podrás acudir directamente a sus oficinas en Bucareli 134, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

¿Qué día puedes recoger tu tarjeta si no lo hiciste antes?

El Fibien detalló que a partir del lunes 1 de septiembre se atenderá a quienes no lograron presentarse en la fecha inicial. Este periodo de entrega extraordinaria se mantendrá durante varias semanas, por lo que las y los tutores deben acudir lo antes posible para no perder el beneficio.

Para recoger la tarjeta es indispensable llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (original y copia).

CURP del beneficiario.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Carta invitación, mensaje SMS o link de confirmación enviado por el Gobierno capitalino.

¿Cómo activar la tarjeta de uniformes y útiles escolares?

El vale electrónico no estará habilitado en el momento de la entrega. Para usarlo, es necesario activarlo desde la aplicación Obtén+ con los siguientes pasos:

Ingresar a la app y seleccionar la tarjeta gris del programa.

Dar clic en “Vincular tarjeta”.

Capturar los 16 dígitos del plástico o escanear el código de barras del reverso.

Una vez realizado este proceso, el cambio será visible en la aplicación: la tarjeta pasará de gris a mostrar los colores oficiales del programa.

En caso de haber cambiado de correo o número telefónico, los datos deben actualizarse directamente en oficinas del Fibien, presentando copia de la identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP del beneficiario.

El Gobierno de la Ciudad de México recordó que este apoyo es parte de la estrategia para garantizar la permanencia escolar y reducir la carga económica en las familias de educación básica pública. Foto: Captura de pantalla en X

El Gobierno de la Ciudad de México recordó que este apoyo es parte de la estrategia para garantizar la permanencia escolar y reducir la carga económica en las familias de educación básica pública.

Con esta nueva oportunidad, ningún estudiante debería quedarse sin su tarjeta para útiles y uniformes.

