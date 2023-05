"¿No le pierdes?", lo tunden por "cambiar" disco autografiado de Yurem por boletos para Luis Miguel

La euforia por el Tour 2023 de Luis Miguel se hizo notar en redes sociales, donde incluso circularon fotos de personas que acamparon para conseguir un boleto. Otros, hasta se pelearon en plena fila.

En TikTok, por ejemplo, se viralizaron las reacciones de algunos usuarios que no consiguieron entradas, ya que éstas se agotaron el mismo día de la preventa que, al principio, estaban disponibles únicamente en Santander.

Por la respuesta tan positiva del público, el cantante mexicano posteó, en una historia de Instagram, la apertura para nuevas fechas de su gira.

De tal forma que, el 14 y 16 de noviembre se presentará en el Estadio Banorte en Monterrey y el 25, 27 y 28 del mismo mes, en la Arena CDMX.

No obstante, este jueves 18 de mayo, a tan sólo dos horas de la apertura de la preventa Santander; los boletos se agotaron. Pero no fue la última esperanza para los miles de clientes que esperaban en la fila virtual, ya que esta misma tarde se anunció la venta general en Superboletos.com.

Usuario pretende cambiar disco de Yurem por entradas para ver a Luis Miguel

La desesperación por ver al intérprete de “Culpable o no”, ha llegado a tal punto que los internautas están buscando cambiar algunas pertenencias por entradas.

Tal es el caso de Felipe o como se hace llamar en Twitter @NoSeasGoey, que publicó una foto de uno de los discos del comediante Yurem autografiado, y dijo que lo ofrecía a cambio de dos entradas para ver a Luis Miguel.

“Cambio disco de Yurem autografiado por dos boletos para Luis Miguel hasta enfrente, aquí en León Guanajuato. No negociable. Trato serio, si van a insultar por favor abstenerse”, posteó.

No obstante, no hay indicios de que el disco sea realmente de su propiedad o sólo esté haciendo una broma.

Lo que sí es verdad, es que generó polémica en Internet y algunos comentarios fueron: “¿No le pierdes?”, “Me interesa”, “Yo tengo este CD (de Gabriel Soto), pido diferencia a mi favor. Trato serio, si no saben de música no comenten”, “Hola muy buenas, me parece que ese disco vale más que una entrada para ver a Luismi. Te recomiendo seriamente borrar esto al tener tremenda reliquia en tu poder”, “Te lo cambio por esta joya (CD de Sergio Goyri), entre otros.





Cambio disco de Yurem autografiado por dos boletos para Luis Miguel hasta en frente aquí en León Guanajuato. No negociable. Trato serio, si van a insultar por favor abstenerse pic.twitter.com/bWqsw4RCg6 — Felipe▫️ (@NoSeasGoey) May 18, 2023

¿Cuándo se presenta Luis Miguel en León?

“El Sol” se presentará el 5 de diciembre en el Estadio TV4 Domingo Santana en León, Guanajuato como parte de su gira Luis Miguel Tour 2023.

Luis Miguel volverá a los escenarios con el "Luis Miguel Tour 2023"; el primer destino es Buenos Aires, Argentina, el agosto próximo. Foto: Twitter



