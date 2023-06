A través de TikTok se viralizó el momento en que un extranjero subió por error al vagón exclusivo de mujeres en el Metro de la Ciudad de México. El hombre recibió decenas de halagos por parte de las pasajeras, quienes también fueron criticadas por internautas.

La reacción del hombre fue cuestionada en la plataforma. Algunas personas acusaron a las mujeres que iban en el convoy de “acoso” y hasta las tacharon de “doble moral”; mientras que otros usuarios destacaron que el extranjero se veía incómodo.

Con toda la polémica, la usuaria @mariasolebonita compartió su testimonio sobre lo que sucedió al interior del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro. Y es que en el video original se le observó con la pierna arriba del hombre.

Los "vagones rosas" del Metro son de uso para mujeres y niños. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Pasajera del Metro explica qué pasó con el extranjero

“En los medios están diciendo que yo soy la acosadora mayor porque yo fui la que le subió la pierna, ¡pero no es cierto!”, comenzó con el relato. La pasajera aseguró que el extranjero y ella son amigos, pues horas atrás él había llegado de Alemania.

Maria Sole y el extranjero iban camino al concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo capitalino, pero no se quedaron porque había mucha gente. “Nos fuimos a dar una vuelta y se me olvidó que el concierto se terminaba. Entonces nos regresamos con toda la gente y no nos podíamos subir”, explicó.

La mujer detalló que los trenes estaban saturados. “Nos fuimos al área de mujeres y yo a las chicas les dije ‘por favor perdón, yo sé que es el área de mujeres, pero no nos hemos podido subir”.

En ese momento, el turista y ella abordaron el vagón exclusivo, mientras que las pasajeras documentaron las imágenes que circularon en internet. “Lo único que quiero es que sepan que no hubo acoso, nadie lo tocó, estabamos súper divertidos. Yo no soy la acosadora mayor”, concluyó.

¿De cuánto es la multa por subir al vagón de mujeres en el Metro CDMX?

El artículo 29, fracción XI, de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, indica que los hombres que ingresen al vagón exclusivo de mujeres serán acreedores a una multa de entre 21 a 30 Unidades de Medida, equivalentes 2 mil 178 y hasta 3 mil 112 pesos.

En 2000, el STC implementó un esquema para pasajeros mediante el cual se buscaba frenar el acoso. Por ello, establecieron los vagones “rosas” para uso exclusivo de mujeres y menores de 12 años en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y A.

-Con información de Ana Karen Velázquez

