¿Acoso? Extranjero sube por error al vagón de mujeres en el Metro y así reaccionan pasajeras

En TikTok abundan videos de todo tipo de situaciones insólitas. Una de ellas la protagonizó un extranjero, quien se subió al vagón de mujeres en el Metro de la Ciudad de México.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es uno de los más utilizados en la capital. Los vagones y andenes se han convertido en el epicentro de historias que se viralizan en redes sociales.

En esta ocasión, un hombre abordó por error el convoy reservado para mujeres y niños, pero se llevó una gran sorpresa por parte de las pasajeras que coincidieron en el trayecto con él.

El Metro es uno de los transportes más utilizados en la capital. Foto: Twitter @MetroCDMX

Las pasajeras del Metro CDMX dieron una “cálida” bienvenida al extranjero

La usuaria @noemicarreto documentó la reacción de las mujeres ante la presencia del extranjero al que calificaron con "buena apariencia física".

En el clip de más de 1.5 millones de vistas es posible apreciar que el hombre se encuentra desconcertado al no saber que se trataba de un convoy de uso exclusivo, sin mencionar que el transporte iba con gran afluencia de pasajeras.

“Me pregunto si este extranjero sabía lo que le esperaba al subirse al vagón de mujeres”, fue la frase con la que Naomi Carreto capturó la atención de usuarios de TikTok.

Acto seguido, las pasajeras comenzaron a llenar de piropos al extranjero. “Va calado, va probado”, “Fuera ropa”, entre otros gritos y chiflidos con los que inundaron el convoy de la Línea 9 del Metro.

Por si fuera poco, @noemicarreto relató que las mujeres no dejaron bajar al extranjero del Metro sólo porque les había parecido guapo. El hombre permaneció sin decir una sola palabra, pero con una sonrisa en el rostro.

El momento que algunos usuarios describieron como “cómico” también abrió un debate en la app. Y es que en más de una ocasión se han registrado casos donde las pasajeras bajan a hombres de los vagones exclusivos.

Así las cosas en la Ciudad de México, una generación sin tolerancia por la división del género, exige al hombre mayor que se baje de su bajón, porque es dueña de este? Y otras mujeres con ganas de ser su madre para educarlas a nalgadas pic.twitter.com/spHxwm3RnB — Paul C. Chavez (@paulalejandro99) March 9, 2020

“Ah, pero al muchachito que iba con su mamá, lo bajaron”, “Ahí si no reclaman nada, pero a otros les van reclamando todo el camino hasta la siguiente estación”, “Yo me equivoqué en una ocasión y a puro bolsazo me bajaron”, relataron internautas.

Otras personas más señalaron como “acoso” las acciones de las pasajeras: “Se veía muy incómodo el muchacho”, “¿Y si fuera al revés?”, “Qué incongruencia la de ustedes”.

