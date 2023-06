¿Todo bien con Natanael Cano? Usuarios cuestionan inusual forma de actuar en el escenario

El pasado viernes 2 de junio el cantante sonorense, Natanael Cano dio un espectáculo en el Auditorio GNP Seguros de Puebla.

Fueron varios los asistentes que grabaron parte del show que ofreció el artista y compartieron los momentos más inusuales en redes sociales y sobre todo en TikTok.

En la plataforma de videos cortos circulan metrajes en los que Cano hace dudar si todo está bien con él. Los usuarios han comentado si es normal su forma de actuar o pasa algo más.

Pero no es la primera vez que sus seguidores se preocupan por el estado de salud del cantautor, sino que en otro de sus conciertos que ofreció en la Ciudad de México, solicitó el apoyo de un tanque de oxígeno. Supuestamente, Natanael hace uso excesivo de los cigarros electrónicos, pero esto no ha sido confirmado por el artista.

¿Todo bien con Natanael Cano?

Durante su presentación en Puebla deleitó a los asistentes con canciones que son un éxito, mismas que corearon las personas que se encontraban en el lugar.

Asimismo interpretó la canción del fallecido cantante Ariel Camacho, llamada “Te Metiste”, lo cual desató comentarios de todo tipo.

Pero lo que más llamó la atención de los espectadores fue la forma en la que Cano la interpretó, además del sujeto que lo seguía mientras caminaba en el escenario.

Algunos comentarios fueron: “Por qué el señor de atrás lo sigue?”, “Todos hablando de lo guapo y bonito que se ve, pero nadie habla de los tics que le da cuando canta”, “¿Y el tipo de atrás?”, “Por qué le sigue el vato”, “Se le metió José José o qué”, ¿Tiene un tic o algo así?”, “El de la gorra pensando que le está dando un ataque y listo para cacharlo”, “Parece que le quiere dar la garrotera”, “Cómo mueve la cabeza cuando canta”, “El tic del Jorsh Nicols”, entre otros.

En otro video que de igual forma se viralizó, se niega a cantar porque dice él manda: “Ya no quiero cantar, no ¿sabes qué? ya no quiero, es que yo mando aquí”, acto seguido se ríe y baila.

Lo anterior desató las reacciones de varios quienes escribieron en los comentarios: “Este wey cada vez más se parece a Kanye”, “Al nata de repente se le cruzan los cables”, “El Nata es bien random”, “Este wey si se tomó en serio lo del Kanye West de los corridos”, “Nata en sus momentos esquizofrénicos”, por mencionar algunos.



