"No es delito que escuchen corridos": "Miss Viral" de TikTok hizo a Peso Pluma su aliado en las clases

Durante los últimos meses, los corridos tumbados se han convertido en el género musical preferido en México. Más allá de su ritmo pegajoso, capturaron la atención de niñas y niños, lo cual supone una advertencia por la semiótica que transmiten.

Muestra de lo anterior fue la experiencia de la maestra Debanhy Robledo, quien semanas atrás se viralizó en TikTok tras la adaptación de la pista “PRC” de Peso Pluma y Natanael Cano. La docente cambió la letra del tema para enseñar matemáticas a sus alumnos de primaria.

Aunque no fue el único caso. En la plataforma circularon varios clips de pequeños festejando el Día del Niño con corridos tumbados, hecho que generó polémica en redes sociales.

¿Cómo influyen los corridos tumbados en la educación?

En el marco del Día del Maestro, la "miss viral”, como la apodan en TikTok, platicó con EL UNIVERSAL sobre la importancia de generar estrategias educativas para combatir la apología de la violencia que se incluye en el género musical.

Debanhy Robledo tiene una idea clara: los corridos tumbados no son cosa nueva. En México existen desde hace décadas atrás, con la diferencia de que ahora son “la moda”.

Y es que figuras como Peso Pluma han sido criticadas por el tipo de lenguaje, símbolos y referencias que utilizan en sus composiciones, en especial, cuando son del agrado de niñas y niños.

Debanhy Robledo es docente en el nivel de educación básica. Foto: Cortesía

“La música ayuda a mostrar algunas habilidades que ellos tengan, ya sea de actuación o de palabra. Y son niños, les gusta mucho bailar, no es delito que escuchen corridos y canciones del tipo que ellos deseen”, consideró.

No obstante, Robledo advirtió que la música influye en el procedimiento de aprendizaje de los infantes: “Es más sencillo que se les quede algún tema con canciones que con la enseñanza tradicional”.

Pero hay un problema con el género musical: la apología a la violencia. “Desde pequeños son como unas ‘esponjitas’. Al escuchar la música ellos se apropian de la letra y a veces hasta actúan igual, con sus manos hacen la seña de que traen pistolas o están fumando”, declaró.

Evitar la apropiación de la “narcocultura” en infantes es un trabajo conjunto entre las escuelas y la educación desde el hogar: “Hoy en día los docentes no tenemos la misma autoridad de antes".

"A veces algunos padres se molestan de que estemos interfiriendo en la educación de los niños, pues no tenemos el mismo valor que tenía cada maestro antes. Pero sí es hablar con ellos y darles los motivos del por qué les llamamos la atención. Fuera de eso, ya no somos responsables", agregó.

Peso Pluma se ha convertido en un "ídolo" para niñas y niños. Fuente: Instagram @pesopluma

¿Cómo surgió la idea de adaptar los corridos tumbados para sus alumnos?

La idea de hacer una “versión amigable” de los corridos tumbados surgió desde el interior de su salón de clases en la Escuela Primaria Miguel Negrete, en Monterrey, Nuevo León.

“Yo siempre tenía que estar corrigiendo a los niños que no me dijeran esas palabras, que no se sintieran con el deseo de ser violentos. Entonces adapté la canción y ya es diferente, ya no tengo que andarles llamando la atención en cada momento”, recordó la “miss viral” de TikTok.

La semiótica de los corridos tumbados altera la percepción social de los infantes y hasta la construcción de identidades. “Pueden apropiarse del comportamiento de lo que dice la letra. (...) Hay quienes dicen que incitan a cometer delitos o incluso a matar personas, como lo menciona la música”, puntualizó.

Los infantes ya no quieren ser maestros o doctores, ahora aspiran a ser como Peso Pluma, por lo que hay que dejarles claro el camino: “afecta también en cuanto al rendimiento, porque tal vez ellos quieran formar parte de alguna banda o cartel. Sin embargo, hay que decirles que el estudio es importante”.

La influencia de la música se extiende más allá de las aulas. En ese sentido, recomendó no "robarles" la niñez y continuar con las canciones infantiles en sus espacios: “Hoy en día hasta en las fiestas infantiles ponen reguetón o corridos tumbados u otro tipo de géneros".

¿Cómo tomaron mamás y alumnos la adaptación del corrido de Peso Pluma?

Durante la entrevista, Debanhy Robledo compartió los resultados obtenidos con su estrategia educativa. “En redes sociales hubo muchas quejas porque querían que les pusiera otro tipo de música. (...) Pero en el caso de mi grupo, las mamás quedaron encantadas”, reveló.

La docente e influencer recordó que, desde la viralización de su caso, los niños y niñas comenzaron a cantar la pista, mientras aprendían matemáticas. “En el salón ya no tuve que estar llamando la atención porque cantaban la versión que adapté en lugar de la letra original. Para mí fue una respuesta válida”, señaló.

Al igual que otros docentes que son creadores de contenido en TikTok, Debanhy Robledo busca desarrollar didácticas innovadoras para sus alumnos. En sus redes sociales cuenta con una serie de videos mediante los que desea transmitir una educación positiva para los pequeños del hogar.





